Professor: Kun særligt grove tilråb dømmes som racisme

En udtalelse skal være møntet på en befolkningsgruppe eller have en vis grovhed, før den kan blive straffet efter den såkaldte racismeparagraf.

Det siger Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Lørdag er det kommet frem, at Rigsadvokaten har opgivet sigtelsen mod en mand for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, da han i oktober råbte ad folketingsmedlem for Frie Grønne Sikandar Siddique og hans forældre foran Christiansborg.

- Racismebestemmelsen er egentlig ikke sat i verden for at beskytte enkeltindivider mod grimme udtalelser. Der har vi en injuriebestemmelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den er sat i verden for at beskytte befolkningsgrupper mod truende, forhånende eller nedværdigende udtalelser på grund af for eksempel deres race, hudfarve eller etniske oprindelse, siger Trine Baumbach.

Det var i forbindelse med Folketingets åbning den 5. oktober 2021, at en mand råbte efter Sikandar Siddique og hans familie.

Episoden blev filmet. Og den blev i tiden efter delt flittigt på sociale medier, hvor også en række fremtrædende politikere tog afstand fra det, der fandt sted i videoen.

Blandt andet blev der råbt: "Sikandar, din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark", "Sikandar, har du snart tænkt dig at rejse hjem, så kan du jo tage dine forældre med", og "I er ikke velkomne her".

Trine Baumbach siger, at hun ikke vil udtale sig om den konkrete sag.

Hun siger dog, at når Rigsadvokaten ikke vælger at gå videre med en sigtelse, kan det skyldes flere forhold: At selve udtalelsen ikke kan karakteriseres som truende, forhånende eller nedværdigende. Altså, at den ikke er grov nok. Og at den er rettet mod enkeltindivider.

- Der er altså forskel på, om man står og siger noget grim til en anden person - også selv om man taler om vedkommendes race eller etniske oprindelse. Eller om det, man siger, ikke bare er rettet mod den konkrete person, men også er generaliseret ud på den befolkningsgruppe, personen tilhører, siger Trine Baumbach.

Hun bemærker, at det kan være svært at sige, præcis hvornår en udtalelse kan straffes. Men det er tidligere set, hvis en gruppe eksempelvis er blevet sammenlignet med et dyr.

- Der har været domme, hvor nogle for eksempel har udtalt, at en befolkningsgruppe var ligesom en kræftsvulst på samfundet, eller hvor befolkningsgrupper er sammenlignet med aber eller dyr, som vi ikke skatter højt, siger Trine Baumbach.

Selv om manden, der råbte, undgår en eventuel straffesag for brud på racismeparagraffen, kan udtalelserne straffes efter en anden paragraf.

Københavns Politi har vurderet, at manden bør tiltales for chikane af en person i offentlig tjeneste eller hverv.

Statsadvokaten er ved at vurdere den indstilling.

Både det - overtrædelse af straffelovens paragraf 119 a - og brud på racismeparagraffen kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

/ritzau/