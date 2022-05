Professor: Langt sigte gør havvindssatsning realistisk

Den massive satsning på havvind i Nordsøen er realistisk at få gennemført frem mod 2050.

Det mener Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Konkret er Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), og regeringscheferne fra Holland, Belgien og Tyskland enige om en grøn plan, hvor de fire lande skal forsyne Europa med 150 gigawatt havvind frem mod 2050.

- Det er realistisk, når man sætter sig målsætningerne så tidligt. Når man har en sigtelinje, der går helt frem mod 2050, skal der også være et højt ambitionsniveau.

- De fire lande er i den unikke position at ligge tæt på meget store vindressourcer, siger Brian Vad Mathiesen.

Onsdag skal statsminister Mette Frederiksen i Esbjerg mødes med regeringscheferne fra Holland, Belgien og Tyskland.

Sammen skal de underskrive en officiel erklæring, som forpligter de fire lande til at forsyne Europa med 150 gigawatt havvind frem mod 2050.

Brian Vad Mathiesen mener, at det er den rigtige vej at sætte en lang målsætning. For projektet kræver en ret stor planlægning og koordinering, lyder det.

- Derfor er det den rigtige højde på ambitionen, siger han.

Det handler om grøn omstilling og om at slippe af med russisk energi.

Planen vil samtidig være yderst gunstig for dansk erhvervsliv og skabe masser af arbejdspladser, lyder vurderingen fra både klimaminister Dan Jørgensen (S) og fra interesseorganisationen Green Power Denmark.

Brian Vad Mathiesen er enig. Han understreger dog, at det nok ikke er denne plan, der lige nu og her vil gøre Danmark og Europa uafhængig af russisk energi:

- At bygge 150 gigawatt offshoreenergi er ikke den slags løsninger, vi skal have på banen for på kort sigt at komme af med russisk gas og olie.

- Men det skal på sigt sikre os, at vi ikke bliver afhængige af fossile brændsler fra andre stater, som vi måske heller ikke er så interesserede i at være forbundet med.

De 150 gigawatt vil være en tidobling af den eksisterende kapacitet for havvind i Nordsøen, og det er nok til at forsyne cirka 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

