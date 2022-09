Professor: Nye vacciner beskytter godt mod alvorlig sygdom

Det Europæiske Lægemiddelagentur har indstillet til, at to nye coronavacciner bliver godkendt i EU.

De to nye coronavacciner, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) torsdag har indstillet til bliver godkendt i EU, vil beskytte godt mod alvorlig sygdom igennem efteråret og vinteren.

Det vurderer Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Københavs Universitet.

- Min vurdering er, at de her nye vacciner vil beskytte os godt mod alvorlig sygdom. Det er også det, der er formålet med vaccinationsprogrammet i efteråret - at beskytte dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, siger hun.

Camilla Foged forklarer, at det blandt andet skyldes, at de nye vacciner virker mod flere varianter.

- De nye vacciner, som EMA har indstillet til godkendelse, er opdaterede vacciner og er rettet mod omikron-varianten.

- Og så er de også det, der hedder en bivalent vaccine. Det betyder, at de er rettet mod to forskellige varianter. Både den oprindelige Wuhan-variant og den nye omikron-variant.

Den ene vaccine er produceret af Pfizer/BioNtech. Den anden af Moderna.

Ifølge Camilla Foged gælder fordelene ved begge vacciner.

/ritzau/