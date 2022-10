Professor om CO2-afgift: Giver kun incitament til mindre landbrug

Det bliver svært at lave en CO2-afgift, der giver landmændene incitament til at gøre produktionen mere klimavenlig, vurderer Jørgen E. Olesen, professor og institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

En CO2-afgift er ellers et nøgle-element i den landbrugsplan, som regeringen søndag har fremlagt.

Planen skal ifølge regeringen hjælpe med at "udvikle, ikke afvikle" dansk landbrug og gøre Danmark til et grønt foregangsland, der kan sætte skub på den internationale omstilling af landbrug.

- Udfordringen er, hvordan man laver en retvisende opgørelse. Et regnskab af CO2-udledninger fra landbruget, siger Jørgen E. Olesen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Som det ser ud nu, vil sådan et CO2-regnskab primært handle om, hvor meget gødning og hvor mange dyr har hvert enkelt landbrug.

- Der kan man sige, at det bliver svært for landmændene at reducere udledningerne uden at mindske produktionen.

Hvis tanken er, at landmænd skal få lyst til at finde grønnere løsninger, for at skulle betale mindre i afgift, skal det kunne måles, hvad der er mere klimavenligt, før det kan udløse en lavere afgift.

- Udfordringen bliver at få et regnskab, hvordan udledninger afhænger af jord, klima, afgrøder, dyrehold, management, teknologi og så videre, så der bliver nogle håndtag, der dokumenterbart kan reducere udledningerne, for landmændene at gribe til.

- Der er vi ikke endnu, siger professoren.

Hans bedste gæt er, at det vil tage årevis, før det vil kunne lade sig gøre. Og indtil da vil afgiften gøre bare én ting:

- Den vil lægge afgift på produktionen. Og formentlig især på husdyrproduktion, siger Jørgen E. Olesen.

Det betyder ikke, at man intet kan stille op ifølge Jørgen E. Olesen. Han peger på, at man har fundet teknologiske løsninger, der kan reducere udledningen allerede nu.

- Der findes et par teknologier, som man kunne gribe til. Noget af det er tilsætningsstof til kvæg, som kan reducere metan-udledning med 20 procent eller så, siger han.

- Det kan også være et tilsætningsstof til gødning, så man næsten kan halvere lattergassen fra gødning.

/ritzau/