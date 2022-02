Professor om skærpet beredskab: Ikke set siden Den Kolde Krig

Det er usædvanligt og udtryk for en alvorlig krisesituation, at en dansk kampbataljon samles og gøres kampklar.

Det mener professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Han har blandt andet forsket i dansk forsvarspolitik.

- Det er meget usædvanligt og udtryk for, at regeringen og Forsvaret ser med stor alvor på, hvad der sker i det østlige Europa. Jeg kan ikke mindes, at en dansk militær enhed er blevet sat i det beredskab siden afslutningen af Den Kolde Krig, siger han.

Forsvarsministeriet oplyser tirsdag i en pressemeddelelse, at man har besluttet at skærpe Forsvarets beredskab. Det sker som følge af det "uacceptable russiske militære pres på Ukraine".

Det betyder, at den danske kampbataljon, der er tilmeldt forsvarsalliancen Natos beredskab, samles i Slagelse og gøres klar til at kunne rykke ud i løbet af en til fem dage.

Desuden vil Forsvaret styrke det nationale afvisningsberedskab ved at placere to F-16 kampfly på Bornholm, hvis det vurderes operativt nødvendigt.

Mikkel Vedby Rasmussen ser skærpelsen af beredskabet som udtryk for, at Nato har bedt medlemslandene gøre en hurtig reaktionsstyrke klar.

Det sker, selv om der netop har lydt forsonlige toner på et møde mellem Ruslands og Frankrigs præsidenter.

- For Nato handler det nu om at holde presset på Rusland oppe på et tidspunkt, hvor det kan se ud til, at Rusland er ved at give sig.

- Det er vigtigt for Nato at signalere, at der ikke er andre løsninger end en forhandlet løsning, siger han.

Det er ifølge professoren en "alvorlig krisesituation", når Nato beder sine medlemmer om at gøre en hurtig reaktionsstyrke klar.

- Nato er nu er i gang med at henvende sig til alle medlemslandene og sige, at vi nu skal have lavet en plan for, hvad man vil gøre, hvis det virkelig brænder på. Det er på den baggrund, vi skal se den danske skærpelse af beredskabet, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) siger til DR, at truslen mod Europa er meget alvorlig.

- Det er en alvorlig situation, vi står i. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at være naiv. Truslen mod Europa er meget alvorlig.

Han understreger dog samtidig, at der "ikke er nogen aktuelle trusler mod Danmark".

/ritzau/