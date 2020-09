Professor om strid mellem Løkke og Pind: Påstand mod påstand

Søren Pind hævder at have advaret Løkke om bekymring om ulovligheder i asylsag fra 2016. Løkke afviser blankt.

Det er opsigtsvækkende, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser at være blevet advaret af Søren Pind (V) om den tidligere justitsministers bekymring om ulovligheder i asylsagen.

Pind var bekymret for, om Udlændingeministeriet med Inger Støjberg (V) i spidsen brød loven i 2016 ved uden undtagelse at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Løkke vidnede torsdag i Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen. I sidste ende er det påstand mod påstand. Det siger Michael Gøtze, juraprofessor ved Københavns Universitet.

- Det er en bemærkelsesværdig klar og entydig forklaring fra Lars Løkke i dag, som isoleret set får sagen til at falde et trin ned på dramatikskalaen, for den er ikke båret ind i Statsministeriet.

- Men der er stadig et flimrende billede med divergerende forklaringer om et vigtigt punkt i sagen. Det er påstand mod påstand fra de to tidligere ministres side, siger han.

Ifølge Søren Pind orienterede han Løkke om, at han var bekymret for, at der foregik noget ulovligt i Støjbergs ministerium.

Men det afviste Løkke blankt torsdag.

- Jeg har med sikkerhed ikke fået nogen henvendelse om, at der foregår ulovligheder, jeg skulle handle på. Det kan jeg sige med sikkerhed, for hvis jeg havde fået det, havde jeg ageret på det, sagde han.

Pind fastholder torsdag sin forklaring på Twitter. Dilemmaet er, at Pind ikke husker, om advarslen skete på sms eller i en mundtlig orientering. Og han har ingen beviser for sin påstand.

Der påhviler statsministre en særlig pligt til at føre tilsyn med sine ministre ifølge Michael Gøtze.

Men det er svært at sige, at man skal have en tilsynspligt i forhold til noget, man ikke har kendskab til.

- Hvis Løkkes udsagn er rigtigt, har han ikke haft tilsynspligt, fordi problemet ikke er lagt på hans bord.

- Det er en interessant oplysning fra Pinds side, men helt udokumenteret, så det kan ikke få ret meget vægt bevismæssigt. Han kan ikke komme det nærmere, siger Michael Gøtze.

