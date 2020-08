Professor: Piratfester er potentielle superspreder-begivenheder

Diskotekslignende fester har alle de elementer, som forhøjer risikoen for coronasmitte, siger professor.

Private fester med flere hundrede unge samlet på et sted er begivenheder, som lynhurtigt vil kunne få smitten med coronavirus til at blusse op.

Sådan lyder det fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

TV2 kan søndag berette, at der i nattens løb er blevet holdt piratfester i Københavnsområdet.

Her har hundredvis af unge mod betaling kunnet feste på et dansegulv med dj og alkoholservering.

- Den type fester er at sammenligne med diskoteker, bortset fra at de foregår udendørs, hvilket gør det lidt mindre kritisk.

- Men folk står tæt, har dyb vejrtrækning, er sammen forholdsvis lang tid og drikker alkohol.

- Det er alle sammen forhold, som gør, at smitten nemt spredes. Da der samtidig er mange mennesker til stede, er der risiko for, at der er en smittet, som smitter mange andre, siger Allan Randrup Thomsen.

Han fremhæver, at der er rapporter fra andre lande, som peger på, at der i nattelivet er sket en stor spredning af smitte.

Han nævner et eksempel fra Sydkorea, hvor én enkelt mand smittede 54 personer på en bytur i Seoul.

En af arrangørerne bag en piratfest, der blev holdt natten til søndag, siger til TV2, at der er krav om at holde afstand og bære mundbind til de fester, han har været med til at afholde.

- Men alle har også selv et ansvar for dem selv. Jeg presser ingen til at komme. Vi inviterer en lille gruppe mennesker, og det er en åben plads, siger manden, der ønsker at være anonym, til TV2.

Hos erhvervsorganisationen Horesta, der har natklubber og diskoteker som medlemmer, mener man, at løsningen på at undgå piratfester er at genåbne nattelivet.

Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi, nævner, at natklubber og diskoteker, der er medlem hos Horesta, har krav om medlemskab hos gæsterne.

Det gør det nemt at registrere og opspore, hvis der skulle være en smittet.

- Samtidig er vi en branche, der er vant til at arbejde med et højt niveau af hygiejne, og vi vil kunne skrue yderligere op for de tiltag - herunder rengøring, siger Annette Hyldebrandt.

Samtidig nævner hun, at man indføre tiltag for at undgå køer udenfor og inde på diskotekerne.

Allan Randrup Thomsen mener ikke, at det er rettidig omhu at åbne for diskoteker og natklubber på nuværende tidspunkt.

- Man kan givetvis lave regler, der begrænser, hvor mange man er samlet, men der er dårlige elementer i forhold til at danse tæt i et rum med mange mennesker og dårlig udluftning, som ikke er gode i forhold til at begrænse smitte, siger han.

Tidligere i august forlængede Folketingets partier nedlukningen af natklubber og diskoteker frem til slutningen af oktober.

/ritzau/