Usædvanligt at flyve formodet pirat til Danmark, siger professor. Kan ifølge myndighed ikke løslades til søs.

Professor: Realistisk at formodet pirat må blive efter retssag

Danmark er kommet i en ganske "usædvanlig" situation ved at ville forsøge at retsforfølge en formodet pirat på dansk jord.

Det siger Birgit Feldtmann, som er professor i strafferet og international retshåndhævelse ved Aalborg Universitet.

Torsdag er det kommet frem, at én af i alt fire tilbageholdte formodede pirater fra Guineabugten er ved at blive fløjet til Danmark med henblik på, at han fredag skal i et grundlovsforhør.

I modsætning til de tre andre formodede pirater har Forsvaret vurderet, at det ikke vil være forsvarligt at løslade ham til søs. Han er nemlig tilskadekommen og har været indlagt på et hospital i Ghana.

Derudover henviser Justitsministeriet til internationale forpligtelser.

- Det her er ikke noget, vi har gjort før i sager, som er relateret til pirateri, siger Birgit Feldtmann.

- Det er meget usædvanligt, for udgangspunktet er ganske klart, at man egentlig ikke ønsker at gennemføre straffesager i Danmark mod personer, som er tilbageholdt i forbindelse med pirateri.

- Vi har tidligere – da vi var ved med til at bekæmpe pirateri i Østafrika - undgået at få dem til Danmark og lavet aftaler med lande i regionen. Men det er jo så ikke lykkedes denne gang, lyder det fra professoren.

Det var 24. november, at en skududveksling fandt sted mellem et formodet piratfartøj og besætningen fra den danske fregat "Esbern Snare" i Guineabugten. Fire formodede pirater blev efterfølgende tilbageholdt.

Onsdag meddelte justitsminister Nick Hækkerup (S), at tiltalen mod tre af de fire formodede pirater skulle frafalde.

Justitsministeriet vurderer, at der - uanset om de sigtede var blevet dømt eller ej - ville være "en risiko for, at de ikke efterfølgende tvangsmæssigt ville kunne udsendes til deres hjemland".

Det kan ifølge ministeriet skabe "skabe et incitament hos andre til at begå strafbare handlinger med det formål at blive retsforfulgt i Danmark".

Men en af piraterne har man nu valgt at retsforfølge.

Og her er det et realistisk scenarie, at vedkommende ikke vil kunne sendes tilbage efter sagen, mener Birgit Feldtmann.

- Hvis man forestiller sig, at den her person bliver dømt, så vil vedkommende formentlig få en straf og afsone, siger professoren.

- Så er spørgsmålet bagefter, hvad situationen er i det land, som personen kommer fra, og hvad forholdene vil være, hvis man forsøger at sende personen tilbage. Der kan vi havne i en situation, hvor vi reelt ikke kan sende ham tilbage.

/ritzau/