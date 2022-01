Professor: Restriktioner ophører to til tre uger for tidligt

Det er overordnet set positivt, at Epidemikommissionen anbefaler, at store dele af kulturlivet skal kunne genåbne som det næste i rækken.

Men spørger man Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, så sker det to til tre uger for tidligt.

- Min overvejende uro ved det er, at vi ikke ved, præcis hvor vi er i epidemien på nuværende tidspunkt.

- Derfor ville jeg synes, at man skulle have ventet med at løsne de her restriktioner, til vi var sikre, siger han.

Allan Randrup Thomsen siger, at det blandt andet er skolerne, som gør, at han ikke synes, det er det rigtige tidspunkt at åbne flere dele af samfundet.

Det skyldes, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af smittespredningen, efter at skolerne åbnede for en uge siden.

- I første omgang hvis vi havde haft en uge mere, havde der været 14 dage, fra vi havde åbnet skolerne. Så kunne vi have set, hvilken effekt det havde haft.

- Hvis vi skulle være helt sikre, ville jeg godt have haft en uge mere oveni, fordi der er en forsinkelse fra smitte til indlæggelse, og det er jo i sidste ende indlæggelserne, som er afgørende, siger professoren.

Det er blandt andet teatre, biografer og koncertsteder, som Epidemikommissionen, der rådgiver regeringen og Folketinget om covid-19, anbefaler at genåbne med begrænsninger fra 17. januar.

Der vil være krav om coronapas og mundbind, og der vil være en begrænsning på, hvor mange der kan deltage.

Kulturlivet er overordnet set såkaldte "lavrisikoområder", og derfor er det ifølge Allan Randrup Thomsen et oplagt næste sted at åbne. Men uanset hvilke restriktioner, kulturlivet åbner med, vil det kunne sprede coronavirus yderligere i samfundet.

Og selv om omikronvarianten er mildere end deltavarianten, "er den ikke helt uskadelig", og "især ikke hvis den rammer ældre", påpeger han.

- Der kommer jo dels en direkte aktivitetsøgning som følge af de ting, som nu falder væk. Men der bliver også sendt et klart signal til befolkningen om, at man ikke behøver at tage det så alvorligt mere.

- Og det er den samlede effekt af det, jeg måske synes, kommer lige lovligt tidligt.

- Vi bevæger os også hen imod foråret, og der ville det i sig selv have været rart på grund af sæsoneffekten at trække det lidt længere, sådan som jeg ser det, siger han.

De seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) fra tirsdag viste, at 22.396 personer var konstateret smittet med coronavirus over et døgn. Desuden var i alt 754 personer indlagt med corona på et af landets hospitaler.

