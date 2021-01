Professor sår tvivl om anklageskrift i sag mod Støjberg

Det er ikke muligt at lade det indgå som en "skærpende omstændighed", at Støjberg har talt usandt i asylsag.

Et politisk flertal vil lade det indgå som en "skærpende omstændighed", at Inger Støjberg (V) flere gange har talt usandt over for Folketinget i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det er dog slet ikke en mulighed rent juridisk. Det mener juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Det kan ikke tillægges betydning som skærpende omstændighed, at der efter Folketingets opfattelse er løjet for Folketinget, fordi Folketinget selv har besluttet, at det skal der ikke rejses tiltale for, siger Jørn Vestergaard til DR Nyheder.

Det fremgår af en kendelse, som Rigsretten afgav under Tamil-sagen i 1995 mod den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K), mener juraprofessoren.

Et stort flertal i Folketinget ventes tirsdag i næste uge at stemme for en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister for hendes håndtering af sagen fra 2016.

Det er den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Støjberg vil blive tiltalt for den "klart ulovlige" adskillelse af asylpar. Partierne bag anklageskriftet vil lade usande eller vildledende oplysninger indgå som en skærpende omstændighed.

DR har søgt en kommentar fra de to advokater, der har rådgivet Folketinget og er udset til at være anklagere i den kommende rigsretssag.

De ønsker ikke at udtale sig om sagen.

