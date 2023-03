Professor savner plan B ved opblusning i coronasmitten

De sidste offentlige testcentre lukker fredag, og der vil formentlig ikke blive åbnet nye, selv om der skulle komme smitteudbrud med corona.

I stedet vil fokus være på selvtest, men den strategi har flere svagheder, siger Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet.

Han savner en plan B i tilfælde af en opblusning i smitten.

Med tanke på et presset sundhedsvæsen, og at det koster penge at holde testcentrene kørende, er det ikke helt urimeligt at lukke dem nu med de nuværende smittetal, siger han.

Men han mener, det havde været fordelagtigt, hvis de kunne genåbnes igen:

- Problemet ved ikke at have centrene er to ting: Det ene er, at vi ikke får det samme billede af aktiviteten i samfundet, fordi selvtest ikke bliver indrapporteret.

- Den anden ting er, at testcentrene ikke længere kan levere materiale til den gensekventering, som har gjort os internationalt kendt, for at følge ændringerne i sammensætningen af viruspopulationer med hensyn til varianterne, siger han.

De lyntestcentre, hvor danskerne i lang tid gratis kunne få en hurtig test i næsen, er lukket for længst. Dem, der indtil nu har været tilgængelige, er pcr-testcentrene, som poder i halsen, og som har en længere svartid.

Lukningerne af testcentrene kommer samtidig med, at corona overgår fra at være en alment farlig sygdom til en smitsom sygdom.

Allan Randrup Thomsen siger, at sygdommen indtil videre er i ro, og på den måde er det ikke noget uforståeligt tidspunkt at lukke centrene:

- Jeg tænker mere på, at jeg gerne ville have en plan B med henblik på, at man kunne genåbne de her testcentre, hvis der sker et eller andet usædvanligt.

Samtidig forstår han dog også godt, at sundhedsvæsenet er presset, og at der må prioriteres.

- Der mangler jo helt generelt penge i sundhedsvæsenet. Det kan godt være, vi bliver nødt til at acceptere, at vi skal bruge pengene et andet sted, siger Allan Randrup Thomsen.

