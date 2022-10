Professor ser mangel på hænder og rør som stopklods for fjernvarme

De Radikale vil sætte turbo på udrulningen af fjernvarme og varmepumper.

Inden udgangen af 2025 vil partiet rykke 400.000 boliger fra olie og gas til grøn energi, fremgår det af et udspil, som er lanceret mandag.

Det er ifølge energiprofessor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen et "ekstremt ambitiøst" udspil.

Alligevel tvivler han på, at det kan gå helt så hurtigt, som partiet forventer, at få skiftet naturgas- og oliefyr ud i tusindvis af danske hjem.

De største barrierer er ifølge professoren mangel på arbejdskraft og materiel til at gennemføre udrulningen.

- Der er projekter, der venter på at blive gennemført, fordi man mangler arbejdskraft.

- De hovedbarrierer, som jeg ser for planen, er mangel på arbejdskraft og mangel på materiel, eksempelvis fjernvarmerør.

- Jeg tror, det kan blive vanskeligt at nå inden 2025, siger Brian Vad Mathiesen.

De Radikale afsætter syv milliarder kroner til planens gennemførelse.

Partiet vil nedsætte en national energikrisestab, der skal "tage alle nødvendige midler i brug for at sikre kvalificeret arbejdskraft".

Herunder at se på muligheden for at opkvalificere og stille værnepligtige til rådighed for kommuner og fjernvarmeværker til blandt andet gravearbejde i forbindelse med udrulning af fjernvarme.

Der skal ifølge partiet også iværksættes en "offensiv annoncering" efter midlertidig udenlandsk arbejdskraft.

Brian Vad Mathiesen er ikke i tvivl om, at planen - hvis den gennemføres - vil være et stort skridt frem for den grønne omstilling herhjemme.

- Vi står midt i en krig og i en vanskelig situation, og der kan det her afhjælpe, at vi skal blive ved med at se folk i problemer med at betale deres varmeregninger, fordi de bor i områder med naturgas, siger Brian Vad Mathiesen.

Også Dansk Fjernvarme, der er en brancheorganisation for landets fjernvarmeselskaber, ser positivt på udspillet.

Direktør Kim Mortensen kalder i en pressemeddelelse udspillet for "flot og gennemarbejdet".

Forslaget vil ifølge direktøren sikre, at fjernvarmeselskaber og deres forbrugere får "økonomisk sikkerhed for de store investeringer, de skal lægge i at investere i grøn varmeproduktion og grave nye rør ned".

/ritzau/