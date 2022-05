Professor: Smitter abekopper via luft kan det blive et problem

Mandag er der registreret abekopper i Danmark. Nu er spørgsmålet, hvor bekymrede vi skal være.

Det afhænger af, hvordan virusset viser sig at smitte, forklarer Eskild Petersen, professor emeritus i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Univeristetshospital.

- Det afhænger af, om smitten primært er relateret til en række seksuelle kontakter, eller om virus har ændret sig og er i stand til at smitte via luftveje. Det ved vi ikke endnu, siger han.

Sker smitten via luftveje, er smittepotentialet større, forklarer Eskild Petersen.

Han forklarer, at man i Spanien mistænker en række tilfælde for at være relateret til et besøg på en enkelt saunaklub i Madrid. Det gør, at man måske kan tro, at smitten primært er overført fra hud til hud.

- Og altså ikke ad luftveje. Det gør en stor forskel, siger Eskild Petersen.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser mandag, at den er påbegyndt smitteopsporing af abekopper i Danmark. Myndighederne forventer dog ikke udbredt samfundssmitte i Danmark.

Symptomerne er blandt andet feber, kulderystelser og udslæt med blærer, der kan give sår.

Og det er netop blærerne, som indeholder virus, forklarer Eskild Petersen. Derfor smitter abekopper, når en blærer brister, og virus rammer en anden persons hud.

En række smittetilfælde er registreret blandt mænd, der har haft sex med mænd. Det handler ifølge Eskild Petersen om, at man under sex er så tæt på hinanden, at blærerne nemt brister og virus overføres.

I England er der ifølge professoren også registreret et smittetilfælde hos et lille barn, som har været i tæt fysisk kontakt med en voksen.

- Det barn er jo ikke smittet seksuelt, men ved tæt fysisk kontakt med en voksen, siger Eskild Petersen.

Danmark står dog uanset hvad næppe over for nogen ny alvorlig sundhedskrise, for så vidt angår abekopper.

Det mener Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet.

Abekopperne kan for eksempel på ingen måde sammenlignes med coronavirusset.

- Det har slet, slet ikke tilnærmelsesvis samme potentiale. Det er ikke noget, vi på nogen som helst måde forventer kan blive til en pandemi.

- Den er meget mindre smitsom, og så er den let at genkende. Man kan heller ikke smitte, før man har symptomer, så det er let at identificere de smittede.

Danskere, der allerede er vaccineret mod kobber, kan være beskyttet mod abekopper, vurderer Eskild Petersen.

- Jeg tror, de vil være beskyttet til en vis grad. Der vil være en grad af immunitet, som gør, at personerne vil få et mildere forløb, siger han.

/ritzau/