Professor spår nederlag til kommuner i udligningsstrid

Sandsynligheden for, at kommuner vinder historisk retssag mod staten, er ikke stor, vurderer professor.

Det bliver op ad bakke for syv kommuner at vinde en retssag mod staten om fejl i udligningssystemet.

Det vurderer professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet.

- Min vurdering er, at de ikke har en realistisk mulighed for at vinde sagen.

- Man kan ikke tale om en fejl. Det er en viden, ministeriet har haft, men som man har valgt ikke at reagere på, siger Per Nikolaj Bukh.

De syv kommuner - Hjørring, Jammerbugt, Svendborg, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Stevns - har torsdag bebudet et søgsmål mod staten.

12 andre kommuner overvejer at tilslutte sig, lyder det efter et møde mellem borgmestre fra i alt 19 kommuner.

Sagens kerne er, at kommunerne mener, de er blevet snydt for op mod en halv milliard kroner alene i årene 2016, 2017 og 2018.

Kommunerne mener, det er en fejl, at udligningssystemet ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau.

En højtuddannet læge i Hvidovre har altså udløst samme grundtilskud i udligningssystemet som en ufaglært udlænding i Hjørring.

Sådan har systemet angiveligt været skruet sammen siden 2006. Lemvig Kommune gjorde Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på sagen i 2014.

I 2018 er systemet så lavet om, så udlændinges uddannelsesniveau fra næste år vil indgå som parameter for tildelingen af midler mellem kommunerne.

Men det kan ikke tages som udtryk for, at centraladministrationen har erkendt, at der er tale om en fejl, vurderer Per Nikolaj Bukh.

- Ministeriet har haft kendskab til den her problematik, og alligevel har man valgt ikke at ændre det. Det er man i sin gode ret til at gøre. Og så kan man ikke komme og sige, at der har været tale om en fejl.

- Der er meget lovgivning, hvor man efter at have påvist et problem går ind og retter op på det. Men det betyder ikke, at man kan tale om en fejl og kræve kompensation med tilbagevirkende kraft, siger Per Nikolaj Bukh.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve erstatning fra staten.

De 12 kommuner, der overvejer at bakke op om søgsmålet, har fået en frist på to uger til at afgøre, om de vil tilslutte sig.

/ritzau/