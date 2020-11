Professor: Statsministeren har et medansvar i minksag

Mogens Jensen og Mette Frederiksen deler ansvar om at rette op på instruks om minkaflivning, mener professor.

Når statsministeren har sat sig selv i spidsen for kommunikationen om aflivning af mink, så har hun et medansvar for at reagere, når der opdages fejl.

Det mener professor og forskningsgruppeleder ved juridisk institut på Syddansk Universitet Frederik Waage onsdag.

- Det er hende selv, der utvetydigt og kategorisk har meldt ud, at der skulle ske aflivning. Så vil hun være forpligtiget til at rette op på det, så snart det står klart, at der ikke er hjemmel, siger han.

Onsdag i sidste uge meddelte statsministeren, at alle mink i Danmark skal aflives. Det er der ikke lovhjemmel til, og det blev både fødevareministeren og statsministeren orienteret om i weekenden, lyder det.

På trods af det gik der 48 timer før minkavlerne, der afliver både syge og raske mink, bliver gjort opmærksomme på den manglende lovhjemmel.

Efter partiledernes spørgetime med statsministeren tirsdag bliver Mette Frederiksen spurgt til, hvorfor der gik 48 timer, før avlerne blev underrettet. Her pegede hun på fødevareministeren Mogens Jensen (S).

- Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, så retter man op på det som minister, siger Mette Frederiksen (S) tirsdag.

Frederik Waage påpeger, at det i denne situation "ikke giver mening at sige, at det kun er fødevareministerens ansvar".

- Det er fødevareministerens opgave, men Mette Frederiksen er gået forrest og står som afsender. Så det falder tilbage på hende, når man finder ud af, der ikke findes lovhjemmel, siger han.

Mette Frederiksen meddelte tirsdag, at regeringen igangsætter en redegørelse, der skal kortlægge, hvad fødevaremyndigheden og fødevareministeren har kommunikeret om aflivning af mink.

Folketingets udvalg for forretningsorden har onsdag meddelt, at det vil have en uvildig undersøgelse. Det vil lade et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra partierne bestemme formen på undersøgelsen.

