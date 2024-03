Professor: Ukrainere bør blive screenet for sygdomme i Danmark

Man bør screene ukrainske flygtninge for smitsomme sygdomme, når de kommer til Danmark.

Det mener professor Christian Morberg Wejse, der er professor i global sundhed og overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Ukraine er nemlig et af de lande på det europæiske kontinent, der har den højeste forekomst af infektionssygdommen tuberkulose. Forekomsten er omkring ti gange så høj i Ukraine som i Danmark.

- Der er nogen med smitsomme sygdomme, som vi ikke opdager, når de kommer til Danmark, og de kan ende med at blive mere syge, end de havde behøvet, og de kan også give smitten videre til andre, siger Christian Morberg Wejse.

På verdensplan har Ukraine også en af de højeste forekomster af resistent tuberkulose.

Når man bliver behandlet for tuberkulose, får man fire forskellige slags antibiotika, som man skal tage i et halvt år. Men når man er resistent, kræver det andre behandlingsformer, som ikke er lige så effektive.

- I Ukraine er der en høj forekomst af resistent tuberkulose, og det er noget, som vi i den grad ikke ønsker, at andre bliver smittede med, fordi den er så svær at behandle, siger Christian Morberg Wejse.

I 2022 blev der fundet tre tilfælde af tuberkulose blandt ukrainske flygtninge i Danmark. Mindst en af dem havde en resistent udgave af sygdommen.

Men der kan ifølge Christian Morberg Wejse være et mørketal, når man ikke screener for sygdomme.

- Tre tilfælde er ikke et højt tal, men man ser sygdommen hyppigere hos ukrainere, og derfor giver det rigtig god mening at lave en målrettet indsats, siger han.

I 2015 besluttede man at droppe den obligatoriske screening af flygtninge i Danmark. Tidligere skulle kommunerne tilbyde en screening inden for tre måneder.

I flere andre europæiske lande screener man stadig for sygdomme.

I et forskningsprojekt, som sundhedsmyndigheder i blandt andet Frankrig, Tyskland og Norge står bag, fandt man, at der er dobbelt så mange tuberkulosetilfælde blandt ukrainere i lande, der screener for sygdomme end i lande, der ikke gør.

Derfor kan der ifølge Christian Morberg Wejse være tale om op til syv tilfælde af tuberkulose hos ukrainere i Danmark.

- Det er ærgerligt, hvis der er fire, som vi ikke har fundet, fordi vi besluttede os for ikke at gå dem grundigt efter. Der kan jo i princippet være tilfælde, hvor andre er blevet smittet, siger han.

I gennemsnit smitter en tuberkulosepatient fem til ti andre. Det er primært nære familiemedlemmer eller andre, der er tæt på personen, der er i risiko for at blive smittet.

