Professor: Undskyldning bliver sidste punktum i Godhavn-sag

Bekymring for at borgere vil sagsøge staten, afholder politikere fra officiel undskyldning, mener professor.

Det vil lukke sagen for Godhavnsdrengene, hvis Mette Frederiksen (S), i tilfælde af at hun bliver statsminister, giver en officiel undskyldning på regeringens vegne.

Det vurderer Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, og som har fulgt erstatningssager omhandlende misbrug af børn tæt.

- Mit indtryk er, at det vil være det, som Godhavnsdrengene i virkeligheden har ønsket.

- De har jo forsøgt sig ved domstolene. De har tabt en sag i Københavns Byret og Østre Landsret, men de ville egentlig kun have en økonomisk erstatning, som var rent symbolsk, siger han.

Både forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere afvist at give Godhavnsdrengene en officiel undskyld.

Ifølge Michael Gøtze er en af forklaringerne, at man er bekymret for, at det vil resultere i en række erstatningssager, hvor borgere der er blevet misbrugt for mange år siden, begynder at sagsøge staten.

- Jeg tror, der er mange, som tænker - og jeg tror også, at den tidligere regering har tænkt - at der er sket mange forfærdelige ting tidligere, men vi kan ikke påtage os skylden eller ansvaret for fortidens synder.

- Det er skruen uden ende, og derfor har man været meget tilbageholdende, siger han.

