Professor: Vaccine reducerer covid-19-smitterisiko markant

Professor Jens Lundgren vurderer, at det vil få stor effekt for sårbare, at de snart kan blive vaccineret.

Det er et markant løft for ældre og andre sårbare personer, der i stor udstrækning har været nødt til at isolere sig under coronakrisen, at de snart kan blive vaccineret mod covid-19.

Det vurderer Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet.

Beboere på plejehjem kan i dagene efter juleaften blive de første i Danmark til at modtage vaccinen sammen med frontpersonale i sundhedsvæsenet.

- Man kan ikke opgive alle forholdsregler, men ved at få denne vaccine reducerer man markant sin risiko for at blive smittet. Det ændrer selvfølgelig på folks måde at kunne fungere på, siger han.

Man skal stikkes i alt to gange med tre-fire ugers mellemrum, når man bliver vaccineret. Effekten af vaccinen begynder at indtræde cirka ti dage efter det første stik.

Data fra studier viser, at vaccineeffekten ligger i den høje ende af 90'erne rent procentmæssigt, siger Jens Lundgren.

Vaccinen giver dermed ikke fuldstændig garanti for, at man ikke bliver smittet med coronavirus. Men effekten er rigtig god, vurderer han.

- Der er masser af sårbare mennesker i Danmark, som har været næsten isoleret fra alle andre af frygt for det her.

- For dem tror jeg, at det er betydningsfuldt, at de får denne vaccine, så de kan begynde at engagere sig igen - også fysisk i den resterende del af samfundet, siger Jens Lundgren.

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, bekræftede torsdag, at vaccinationer mod covid-19 bliver sat i gang i hele EU fra 27. december, hvis de godkendes.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at Danmark er klar til at gå tidligere i gang med vaccinationerne, såfremt det bliver muligt.

- Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse inden for ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med vaccinere ganske kort derefter, sagde statsministeren ifølge DR og TV2.

Jens Lundgren regner under alle omstændigheder med, at smittetrykket vil falde hen ad foråret.

- Hvis man bliver vaccineret nu, og smittetrykket falder, begynder tingene at se positive ud, siger han.

