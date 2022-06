Professor: Vanskeligt at nå femdobling af havvindmøllestrøm

Det bliver vanskeligt at nå målsætningen om at femdoble den danske kapacitet af strøm fra havvindmøller i 2030.

Det siger Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- Det bliver helt afgørende, at vi får opskaleret produktionen kraftigt, men vi er også nødt til at kigge grundigt på den nuværende teknologi på området, siger han.

I et nyt udspil, som blev fremlagt søndag, lægger regeringen op til, at den danske havvindskapacitet skal udbygges til at kunne producere yderligere fire gigawatt strøm i 2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlet skal det sikre en femdobling af den nuværende udvinding af havenergi, fremgår det af udspillet.

Brian Vad Mathiesen ser gerne, at når arbejdet med planlægningen af nye havvindmølleparker for alvor går i gang, så sker udbuddet af projekterne på en sådan måde, at man hurtigere kan komme i gang med opførelsen end normalt.

- Der er jo en masse led i det her, som skal tænkes igennem, for at det kan lade sig gøre at nå i mål.

- Man skal først planlægge, hvor de skal opføres, så skal projekterne i udbud, og kontrakterne skal udformes, inden det reelle arbejde går i gang, siger han.

Ifølge professoren hænger forbruget af energi tæt sammen med finansieringen af disse projekter.

Derfor advarer professoren regeringen imod, at det ikke er sikkert, at forbruget kommer til at følge med, i det omfang som industrien gerne vil have.

- Og det er heller ikke sikkert, at vi kan eksportere disse mængder strøm til udlandet. Her er de jo også i gang med lignende projekter, siger han.

- Det er vigtigt, at forbruget følger med, fordi det er det, som økonomien bag beror på.

- Vi skal jo ikke bygge vindmøller, hvis ikke der er den nødvendige afsætning til at erstatte noget kul, olie eller gas. Det er perspektivet i det.

I forvejen er det besluttet, at der skal udbygges til at producere havvind fra de nuværende 2,3 gigawatt til 8,9 gigawatt i 2030.

Med det nye mål giver det en femdobling af det nuværende niveau, svarende til 12,9 gigawatt.

Det svarer ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til, at der i 2030 produceres havstrøm nok til at kunne forsyne 15 millioner europæiske husstande.

I udspillet fremgår det, at der forslås at lave forundersøgelser til vindmølleparker i et større område af Nordsøen. Derudover skal der undersøges i Kattegat ude for Grenaa og i områder øst for Møn og Falster.

/ritzau/