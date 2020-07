Professor: Vi er blevet klogere på mundbind

Det begrænser smitten med covid-19, hvis man bærer mundbind i forsamlinger eller trafikken, siger professor.

Mundbind kan gøre en forskel for at begrænse udbredelsen af covid-19. Ikke mindst de steder, hvor man ikke kan undgå at være tæt på hinanden.

Det siger professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren, efter at Sundhedsstyrelsen fredag har anbefalet mundbind i en række situationer som eksempelvis fyldt offentlig trafik eller optog.

- Pointen med mundbind er, at hvis man er smittet uden at vide det, så reducerer man mængden af virus, man udånder i sin umiddelbare omkreds.

- Så der er mindre risiko for at smitte andre mennesker, hvis man er tæt på dem, siger professoren.

De danske myndigheder har længe ikke anbefalet mundbind, mens det er meget brugt i resten af verden for at begrænse smitten med covid-19.

De danske myndigheder har hæftet sig ved, at effekten af mundbind ikke var dokumenteret. Men det er ved at ændre sig.

- Det er et udtryk for, at der er sket en væsentlig forskningsindsats på området siden marts. Det er der en række artikler, der siger, at det gør det nok (begrænser smitten, red.)

- Men det kan ikke stå alene. Det er en del af pakken, der begrænser smitten. Så de tiltag, vi alle kender til bevidstløshed med afstand og håndhygiejne, skal man stadig gøre, siger Jens Lundgreen.

Han understreger, at man kan bruge mange forskellige slags mundbind, men at man skal sikre sig, at de virker.

- Man kan bruge de kirurgiske mundbind, men man kan også lave sine egne.

- Det vigtige er, at de bliver lavet rigtigt. Så vil man det, bør man følge de anvisninger, der eksempelvis ligger på de amerikanske myndigheders hjemmesider.

- Hvis det skal give mening, skal det ikke være for sjov. Så man kan ikke bare klæde sig som en cowboy med halstørklæde om munden og tro, at det virker, siger Jens Lundgren.

De amerikanske myndigheders anvisninger viser blandt andet, at det er vigtigt med flere lag stof i et mundbind.

