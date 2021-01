Professor: Virus kan ændres så meget at man kan smittes igen

Meget tyder ifølge professor på, at man kan blive smittet igen med sydafrikansk coronavariant.

Der tales meget om den mere smitsomme britiske coronavariant, B117.

Andre varianter lurer dog, da virus hele tiden muterer. Og virus kan ændre sig så meget, at man kan blive smittet igen.

Det fortæller Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- En "escape"-mutation er dybest set en mutation, som gør, at virus bedre kan vokse hos personer, som allerede har en vis immunitet, siger han.

Det ser ud til at være tilfældet med den sydafrikanske variant, B1351, som frem til søndag var fundet hos fire danskere.

Ifølge Jens Lundgren er der "meget konsistent" data på, at B1351 vokser bedre hos folk med antistoffer end den virus, der har været i efteråret.

Spørgsmål: Betyder det, man kan gensmittes, hvis man har været smittet med den dominerende variant?

- Ja, det er det, der i sidste nede er resultatet af, at virus ændrer sig. Så dækker immuniteten ikke tilstrækkeligt, og så kan man gensmittes, lyder det fra professoren.

Den sydafrikanske variant vurderes som den britiske at være mere smitsom end den almindelige coronavirus.

Den ser dog ikke ud til at være mere dødelig, men kan altså have nedsat følsomhed over for antistoffer.

Tidligere har Statens Serum Institut (SSI) dog meldt ud, at vaccinerne forventes at virke.

Ifølge Jens Lundgren giver det heller ikke grund til, at befolkningen ikke vaccineres.

Men det kan betyde, at der skal gives et ekstra - tredje - vaccinestik på et senere tidspunkt.

- Indtil videre tror jeg bare, vi skal holde fast på at vaccinere, for der er meget, der tyder på, at man stadig er beskyttet af vaccinerne mod disse mutationer, siger Jens Lundgren.

Hvor ofte der i givet fald skal ske en revaccination, vides ifølge professoren ikke.

- Men det er blot for at sige, at virus ikke bare forsvinder, når vi får vaccineret befolkningen i løbet af foråret. Den kommer nok til at cirkulere et stykke tid bagefter, siger han.

/ritzau/