Professorer efterlyser exitstrategi for coronakrisen

Tiden er inde til at starte en diskussion om strategien for genåbningen af Danmark, siger professorer.

For hver dag, der går, skaber coronakrisen større usikkerhed for danskerne.

Derfor bør regeringen udtænke en strategi for, hvordan samfundet på et tidspunkt skal åbnes igen.

Sådan lyder det nu fra professorer, der er bekymrede for den usikkerhed, der spreder sig i erhvervslivet og hos lønmodtagerne.

Regeringen bør melde hurtigst muligt ud, siger Michael Svarer, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand.

- Man lukker ned, fordi det er fornuftigt sundhedsmæssigt. Men det skaber en stor økonomisk regning. Regningen bliver større af den usikkerhed, der er, siger han.

En mulighed for regeringen er, siger Michael Svarer, at man fremlægger en række scenarier med mulige udfald afhængig af længden på krisen.

- Kan man reducere usikkerheden ved at komme med scenarier for, hvornår man kan lukke op igen, er der større mulighed for at holde is i maven og undgå at afskedige for mange, siger Michael Svarer.

Også Bent Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, melder sig i koret.

- Under alle omstændigheder vil der være brancher, der er så stærkt berørt af det her, at de ikke kommer i gang lige med det samme. Hele turismen for eksempel.

- Man bliver nødt til at have en strategi for, hvad man vil gøre, siger Bent Greve.

Meldingen kommer i kølvandet af, at en række partier i Berlingske har efterlyst en exitstrategi.

Det drejer sig om Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Torben Tranæs er økonomiprofessor og forskningsdirektør hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Han vil ikke gøre sig til dommer over, hvorvidt regeringen bør fremlægge en exitstrategi nu.

Men, siger han, det er altafgørende, at vi får flere hjælpepakker rundt omkring, som kan sikre Danmark både under genåbningen og efterfølgende.

- Vi skal gøre meget mere ud af at få aktiviteten op at køre, mens vi er lukket ned. Der kan man under alle omstændigheder gøre meget mere end nu, siger Torben Tranæs.

/ritzau/