Professorer: Statsministeriet har selv fjernet kritik af Bertelsen

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge tilbagekaldte den advarsel, som Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, sidste år blev tildelt i Minksagen, var det ikke en direkte konsekvens af forhørsledelsens frifindelse af rigspolitichef Thorkild Fogde i samme sag.

Det var derimod Statsministeriets selv, der i samråd med ministeriets rådgivere stod for tilbagekaldelsen af advarslen. Det vurderer tre juridiske professorer over for Politiken.

- Man har fremstillet tilbagekaldelserne sådan, at det er en ren konsekvens af Thomas Rørdams (tidligere præsident for Højesteret, red.) og de to andre dommeres tjenstlige undersøgelse af rigspolitichefen.

- Det er nærmest fremstillet, som om de ikke kan gøre andet. Men det er en forenkling i mine øjne. De har lagt noget til, siger professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze til Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, og samme ministeriums afdelingschef Anne-Mette Lyhne Hansen fik trukket henholdsvis en irettesættelse og en advarsel tilbage af justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Michael Gøtze siger, at "hvis man stiller det op i en matematisk tabel, er der ét kritikpunkt, der forsvinder, men de to andre stadig er der".

Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, og Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, kommer over for Politiken med lignende vurderinger.

Barbara Bertelsen og Johan Legarth fik kritik på tre punkter i den rapport, som Minkkommissionen fremlagde sidste år.

Dels havde de medvirket til, at de udmeldinger, der blev fremsat på et pressemøde 4. november 2020, "var groft vildledende over for minkavlere og offentlighed".

Og dels havde de været medvirkende til, at udmeldingerne over for myndigheder som Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet "udgjorde en klart ulovlig instruks", skriver Politiken.

Endelig modtog de to departementschefer også kritik for ikke at have rejst spørgsmål om og have sikret sig, at der var lovhjemmel bag beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

Thomas Rørdam og resten af forhørsledelsen har ifølge de tre juraprofessorer kun udtalt sig om, at instruksen ikke kunne betegnes som ulovlig.

Sten Bønsing mener fortsat, at der var tale om vildledning af minkavlerne og offentligheden på pressemødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Statsministeriet lægger så til grund, at Barbara Bertelsen ikke var særligt involveret i forberedelsen af pressemødet. Det ser ud til at være dumpet ned fra himlen.

- Minkkommissionen mener, at hun var involveret, og vi ved ikke, hvad Thomas Rørdam mener om det, for det siger han ikke noget om, siger Sten Bønsing til Politiken.

Politiken har været i kontakt med Statsministeriet, som henviser til den pressemeddelelse, som ministeriet sendte ud fredag i sidste uge.

Her skrev Statsministeriet følgende:

- Selv om beretningen angår Thorkild Fogdes tjenstlige forhold, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten konkret vurderet, at beretningen også ændrer grundlaget for den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt.

- Det skyldes at forhørsledelsen i modsætning til Minkkommissionen har vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks.

- Efter vurdering af det ændrede grundlag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indstillet, at statsministeren tilbagekalder den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt.

/ritzau/