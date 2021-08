Professorer: Tredje stik til udsatte borgere er en god idé

Det er en god idé at tilbyde personer med nedsat immunrespons et tredje stik med en coronavaccine.

Det mener både professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet Jens Lundgren og professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet Camilla Foged.

- Folk med svækket immunforsvar er ikke dækket særlig godt af to doser af de vacciner, vi giver i Danmark. Der er gode data, der viser, at man kan øge sit antistofniveau ved at give et tredje stik, siger Camilla Foged.

På et pressemøde mandag sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at man i denne uge vil lave nye retningslinjer for grupper med lav immunrespons i forhold til et tredje stik med en vaccine mod covid-19.

Det gælder blandt andet kræftpatienter og personer, der har fået organtransplantation.

- Lige præcis for kræftpatienter, transplanterede patienter og folk, der har et dårligt fungerende immunforsvar, er det nu vist, at et tredje stik gavner dem, siger Jens Lundgren.

På pressemødet mandag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også, at et tredje stik for resten af danskerne kan blive nødvendigt.

- Den danske forventning er, at vi alle på et tidspunkt skal have et tredje stik, sagde han.

Camilla Foged siger, at det bliver nødvendigt at give tredje stik, når vi begynder at se gennembrudsinfektioner. Altså folk, der er vaccinerede, men bliver syge med coronavirus alligevel.

- Der er ikke nogen alarmklokker, der ringer i øjeblikket, men i løbet af de næste måneder er det sandsynligt, at vi skal til at vaccinere dem, der blev vaccineret allerførst igen, siger hun.

Jens Lundgren mener også, at man skal give et tredje stik, hvis data beviser, at det er nødvendigt.

- Det kan alle godt se det fornuftige i. Men det er klart, at vi ikke skal give et tredje stik bare for syns skyld. Vi skal gøre det, fordi vi mener, at det faktisk gavner, siger han.

Camilla Foged fortæller desuden, at de data, hun indtil videre har set, ikke tyder på, at der er en øget risiko ved at få et tredje stik.

/ritzau/