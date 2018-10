Profil fra Alternativet erkender for mange flyrejser

Alternativet så gerne, at man fløj mindre. Carolina Magdalene Maier erkender, at hun har fejlet på den front.

Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, erkender, at hun de seneste tre år har været på for mange flyrejser. Især i privat regi.

Det skriver hun på Facebook, efter at en oversigt over politikerens rejseaktiviteter har floreret på sociale medier de seneste dage.

Det er bloggen Free Speech Blog, som har skrevet om politikerens omkring 20 rejser fra november 2015 til oktober i år.

Alternativet er et parti, som mener, at man skal flyve mindre for at skåne klimaet.

På Facebook skriver Carolina Magdalene Maier, at det drejer sig om 20 udlandsrejser, hvoraf halvdelen er tjenesterejser, mens den anden halvdel er private ture.

Den politiske ordfører tilføjer, at hun "har fløjet for meget privat de seneste år, det erkender jeg blankt. På det område skal jeg forbedre mine vaner".

- Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at vi i Alternativet ikke mener, at folk ikke må flyve eller for den sags skyld spise kød.

- Ligesom alle andre må politikere i Alternativet såvel som medlemmer af Alternativet flyve og spise kød. Men vi ønsker, at vi som befolkning nedsætter alle de elementer af vores forbrug, som udleder CO2, skriver hun.

Carolina Magdalene Maier henviser til, at hun gør en del for at skåne miljøet, men at hun skal forbedre sig i forhold til at flyve.

- Opgaven med at reducere danskernes CO2-udledning er først og fremmest politisk. Men naturligvis kan vi alle bidrage ved selv at ændre vores vaner, indtil vi er i mål med den politiske regulering.

- Det gælder også for mig. Og her har jeg ikke været et godt eksempel de seneste år. Indrømmet. Og det beklager jeg og vil forbedre. Som politiker for Alternativet vil jeg gerne få forrest i forhold til den grønne omstilling.

- Det gør jeg på nogle områder - jeg har ingen bil, spiser stort set aldrig kød, køber primært genbrugstøj. På andre områder, som flyrejserne, har jeg noget at forbedre, skriver hun.

Til Berlingske udtaler Carolina Magdalene Maier, at hendes forældre bor i Spanien, og at det fører til en del ture. Samt dykning, som er hendes hobby.

- Jeg kunne selvfølgelig tage toget - og det her er bare en dårlig undskyldning for ikke at bruge mere tid i tog - men hvis livet skal hænge sammen, flyver jeg derned, siger hun til Berlingske om turene til Spanien.

Om dykkerrejserne siger hun til avisen:

- Det er en luksus, jeg kunne afskrive, men det er en del af mit liv, som betyder enormt meget for mig. Jeg er ingen hellig ko. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg også belaster klimaet.

