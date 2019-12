Profiler blev fyret af vælgerne men hyret af partierne

En håndfuld folketingsprofiler blev ikke genvalgt ved valget 5. juni, men har fået job i partierne i stedet.

Selv om borgerne fravalgte en håndfuld profiler ved folketingsvalget grundlovsdag, har de alligevel gjort comeback i en ny rolle.

Joachim B. Olsen (LA), Kenneth Kristensen Berth (DF) og Christina Egelund fra partiet Fremad var alle folkevalgte før valget grundlovsdag og vant til at blive betjent af et partisekretariat.

Men de skal nu vænne sig til at betjene de nuværende folketingsmedlemmer.

Joachim B. Olsen er eksempelvis blevet ansat som politisk konsulent i partiets politisk-økonomiske sekretariat.

- Det hænger ikke på træerne med folk, der har indgående kendskab til forskellige lovområder og politiske processer. Det er ikke problematisk, vi bliver valgt, fordi vi har nogle kompetencer, siger Joachim B. Olsen.

Han er ansat på fuld tid og får løn for sit nye job. Dermed bliver han modregnet i det eftervederlag, han som tidligere folketingsmedlem har ret til. Han vil ikke afvise at stille op igen, men glæder sig til en kortere arbejdsuge, hvor han dog skal betjene andre.

- Der er et hierarki. Det er der i alle partier. Hvis man skal være et glad og tilfreds menneske, skal man kunne finde sin rolle, og der er jeg ikke samme sted, som jeg var, da jeg var folketingspolitiker.

- Det vigtigste er, at der er en gensidig respekt for de roller, folk har i et parti, siger han.

Kenneth Kristensen Berth har siden 2002 og indtil 2015, hvor han blev valgt til Folketinget, været ansat i Dansk Folkeparti. Og efter et katastrofalt valg for partiet vender han nu tilbage til sit tidligere job som pressemedarbejder, hvor han skal servicere folketingsmedlemmer.

- Man skal vænne sig til, at folk, man har været på lige fod med, kan koste rundt med en, men sådan er det. Det er en tilpasningsproces, siger han.

Han har en kandidatgrad i samfundsfag og historie og overvejede at tage en overbygning som folkeskolelærer, men blev i stedet pressemedarbejder igen. Han tror, at det som medlem af DF kan være svært at finde et mere almindeligt job.

- Jeg skal gerne indrømme, at da jeg ikke blev valgt til Folketinget, søgte jeg på dem, der røg ud i 2015, for at se, hvor de var i dag.

- For dem så det ud til at være relativt let at komme videre, men jeg tror ikke, det er let for medlemmer af Dansk Folkeparti. Der er nogle, der vil være berøringsangste over for at ansætte folk med klare holdninger, siger han.

Foruden Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod Liberal Alliances tidligere politiske ordfører Christina Egelund også partiet til fordel for partiet Fremad.

Hun skal nu være politisk ordfører, men er også politisk rådgiver. Hun er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Martin Henriksen (DF) går fra at være folketingsmedlem til at idéudvikle og evaluere valget for Dansk Folkeparti.

