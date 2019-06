Profiler ryger ud - profiler kommer ind

Flere partiprofiler røg ud af Folketinget og et par gamle kendinge kom ind. Her er et udvalg af dem, der skal igennem svingdøren:

Ude:

* Dansk Folkeparti: Martin Henriksen, Kenneth Kristensen Berth, Mikkel Dencker, Marlene Harpsøe, Christian Langballe, Ib Poulsen, Kim Christiansen.

* Liberal Alliance: Anders Samuelsen, Joakim B. Olsen, Christina Egelund, Laura Lindahl.

* Alternativet: Carolina Magdalene Maier

Inde:

Nye Borgerlige: Pernille Vermund, Mette Thiesen.

Radikale: Rasmus Helveg Petersen, Jens Rohde.

Venstre: Tommy Ahlers (den hidtidige forsknings- og uddannelsesminister var ikke hidtil valgt til Folketinget).

DF: Morten Messerschmidt.

