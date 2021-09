Profileret kok skaffer første michelinstjerne til Sønderborg

Med én stjerne til restauranten Syttende har Sønderborg fået sin første stjerne i Michelinguiden.

Det fremgår af michelinuddelingen for de nordiske lande i Stavanger i Norge mandag aften.

Syttende ligger på Hotel Alsik i Sønderborg. I spidsen for restauranten står kokken Jesper Koch, der også er kendt som dommer i tv-programmet Masterchef.

- Mange tak. Det her betyder så meget for mig, min familie og de ansatte, siger Jesper Koch på videoforbindelse under uddelingen, som foregik foran en tom koncertsal.

Koch har stået i køkkenet og været leder på restauranter i både ind- og udland, blandt andet restauranterne Auberge de l’ill og Molskroen.

Med stjernen til Syttende, som åbnede i 2019, når guiden ud til nye dele af Danmark.

Men som tidligere år er både Nordjylland og Fyn blevet forbigået.

Til JydskeVestkysten siger Jesper Koch, at han nu sigter efter mere michelinhæder.

- Vi fortsætter det hårde arbejde. Jeg er slet ikke mæt endnu. Vi går efter to michelinstjerner til Syttende og Sønderborg. Det vil gøre mig endnu mere stolt, siger Koch til lokalmediet.

Syttende skriver på sin hjemmeside, at restauranten har et særligt fokus på lokale råvarer, og at den udspringer "af den sønderjyske muld".

Jesper Koch kommer også selv fra Sønderjylland, hvor han er opvokset.

I år har Danmark fået 38 michelinstjerner fordelt på 27 restauranter. Sidste år fik Danmark 35 stjerner fordelt på 26 restauranter.

Blandt de mest fremtrædende danske højdespringere i guiden er Noma, som er gået fra to til tre stjerner.

Derudover er den årtier gamle restaurant Kong Hans Kælder i København for første gang gået fra én til to michelinstjerner.

/ritzau/