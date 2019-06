Prognose halverer Dansk Folkeparti ved folketingsvalget

Dansk Folkeparti står til en markant nedgang ved valget. Kristian Thulesen Dahl tager ansvaret på sig.

DR's første prognose på valgresultatet viser, at Dansk Folkeparti med 8,9 procent af stemmerne står til at blive halveret.

I TV2's prognose står partiet til 8,9 procent af stemmerne.

Dansk Folkeparti får altså en markant nedtur efter kanonvalget ved folketingsvalget i 2015, da 21,1 procent af stemmerne tilfaldt partiet, som dermed blev Folketingets næststørste parti med 37 mandater.

DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl, erkender over for sine partifæller ved partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg, at partiet "ikke har været dygtig nok". Han ankom til festen ved 21-tiden.

- Det ansvar må jeg tage på mig som partiets formand, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er dog sikker på, at han stadig er den rigtige leder for partiet.

- Jeg mener, at det er min pligt både at være der i 2015, hvor vi får det her fantastiske valg, men også når vi får en vælgerlussing og så sørge for, at vi går frem igen, siger han.

Også ved valget til Europa-Parlamentet for halvanden uge siden fik Dansk Folkeparti en markant tilbagegang. Her gik partiet fra fire mandater til et enkelt.

Stemmeslugeren og europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt er vendt hjem fra Bruxelles og stiller igen op til folketingsvalget. Det har formentlig medvirket til partiets nedgang ved europaparlamentsvalget.

Begge prognoser viser, at rød blok står til at få flertal med 89-90 mandater uden Alternativet, som står til tre mandater i DR's prognose og fem mandater i TV2's.

/ritzau/