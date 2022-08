Prognose: Huspriserne falder med fem procent næste år

Finansministeriet tror, at højere renter og faldende rådighedsbeløb får boligpriserne til at falde i 2023.

Boligpriserne har formentlig toppet og vil tage et dyk næste år. Helt præcist vil huspriserne faldet med 4,8 procent.

Det vurderer Finansministeriet i den nyeste Økonomisk Redegørelse, der er offentliggjort onsdag.

- Efter en kraftig fremgang på boligmarkedet i 2020 og 2021 er der nu udsigt til en tilbagegang i både salget af og priserne på ejerboliger.

- Det er navnlig rentestigninger som følge af den høje inflation og udhuling af husholdningernes realindkomst som følge af Ruslands invasion af Ukraine, der er årsag til de forventede fald i boligpriserne, hedder det i redegørelsen.

Finansministeriet forventer, at den pæne start på året betyder, at huspriserne trods alt vil være steget 3,1 procent, når der skal gøres status over 2022.

Men herfra går det altså nedad i takt med, at renterne forventes at stige endnu mere.

For ikke alene vil det blive dyrere at låne til en ny bolig, hvilket i sig selv vil sætte begrænsninger på, hvor meget boligkøberne er villig til at betale.

Den toneangivende 30-årige renteobligation har en pålydende rente på fem procent, hvilket er det højeste niveau i mange år.

Og i takt med, at den europæiske centralbank ECB forventes at hæve renten for at få styr på inflationen, følger de korte renter også med opad.

Den høje inflation betyder samtidig, at der er færre penge på budgettet til at betale renter og afdrag med, og det vil også bidrage til at lægge en dæmper på prisudviklingen.

De første tegn på en afmatning af boligmarkedet har allerede vist sig. I august var salget af huse under gennemsnittet de foregående år, og udbuddet af boliger, der er til salg, er steget med 13 procent siden januar.

Økonomerne i ministeriet peger dog også på et par faktorer, der kan holde hånden under boligmarkedet næste år.

Blandt andet bliver der flere danskere i de årgange, som normalt udgør den største andel af førstegangskøbere. Samtidig kan den høje beskæftigelse og lave ledighed også være medvirkende til, at flere har råd til at købe hus.

/ritzau/