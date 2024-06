Trods fremgang til højrefløjen: Midterkoalition ser ud til at bevare flertal

Midterkoalitionen i EU-Parlamentet bestående af de konservative, socialdemokraterne og de liberale vil bevare flertallet. Også selv om højrefløjen får fremgang.

Det viser en prognose, som EU-Parlamentet har offentliggjort søndag aften.

Valgets vinder vil ifølge prognosen blive den borgerlige EPP-gruppe, der har Ursula von der Leyen som spidskandidat.

EPP står ifølge prognosen til 181 mandater.

Hvis prognosen holder, vil Ursula von der Leyen dermed være favorit til at blive genvalgt som EU-Kommissionens formand.

Det er formelt EU-landenes stats- og regeringschefer, der indstiller deres ønske til kommissionsformand. Her har Ursula von der Leyen bred opbakning.

Og ifølge EU-Parlamentets uformelle spitzenkandidat-system er det spidskandidaten fra den største politiske gruppe, der bør få posten.

På tredjepladsen kommer atter den liberale Renew-gruppe, der blandt andet tæller danske Venstre, Moderaterne og De Radikale. Renew står ifølge prognosen til 82 mandater.

Dermed har de tre grupper tilsammen 398 mandater. Det kommende parlament vil have i alt 720 medlemmer.

Det betyder, at man skal kunne samle 361 for at have flertal.

Hvis prognosen holder, vil det med andre ord betyde, at den koalition, som har været dominerende i den seneste valgperiode, vil kunne fortsætte.

Ifølge prognosen er der dog fremgang til højrefløjen i EU-Parlamentet. Men det er altså ikke nok til at true midterkoalitionens flertal.

Yderst til højre i EU-Parlamentet får ID-gruppen med Dansk Folkeparti ifølge prognosen 62 mandater, mens de EU-kritiske konservative i ECR-gruppen står til 71 mandater.

Prognosen er en blanding af valgstedsmålinger, fremskrivninger og ikke-officielle data fra meningsmålingsinstitutterne i 11 EU-lande. Derfor kan den adskille sig fra valgresultatet.

De egentlige valgresultater bliver først offentliggjort efter klokken 23.00, når de italienske valgsteder lukker som de sidste.

