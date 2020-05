Prognose: Sommervejret vil byde på lidt af det hele

I DMIs prognose kommer der både sol og vind i juni, juli og august. Årets prognose er dog særligt usikker.

Det danske sommervejr bliver omskifteligt og kommer til at byde på lidt af hvert.

Det skriver DMI i en sæsonprognose for vejret i juni, juli og august.

Instituttet skriver, at vejret kan beskrives som "almindelig dansk sommer", men understreger samtidig, at årets sommerprognose er meget usikker.

I prognosen vil temperaturen i juni ende omkring eller lidt over normaltemperaturen. Derudover ventes måneden at blive lidt tørrere end normalt.

Anderledes ser det ud i juli, hvor vejret bliver stabilt, og nedbørsmængden bliver under normalen, mens temperaturen kan ender et til to grader over den normale.

I august venter instituttet, at temperaturen kan ende en grad over normalen.

Mængden af nedbør ventes dog også at ramme normalen eller lidt over. Det kan dog variere mellem landsdelene.

/ritzau/