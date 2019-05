Prominente politikere kaprer lygtepæle for tidligt

Der er kamp om lygtepælene rundt om i landet, da politikerne gerne vil have de bedste pladser.

Det er tilsyneladende ikke alle partisoldater, der kan afkode klokken.

Således er valgplakater med en række prominente politikere hængt op før klokken 12 lørdag, hvilket er imod reglerne og kan udløse en bøde.

I Silkeborg kunne man lørdag formiddag allerede se ansigterne på folketingsmedlemmer Kristian Pihl Lorentzen, Kristian Jensen samt Gitte Willumsen fra Venstre ifølge TV2 Østjylland.

Allerede tirsdag blev der i Norddjurs flere steder ophængt plakater med folketingsmedlem Britt Bager (V).

I Brøndby hang der tidlig lørdag morgen plakater med folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S) ifølge TV2 Lorry.

- Det er en klar fejl, hvis de hænger der. Det må de ikke, det er klart, siger Mattias Tesfaye, inden han afbryder forbindelsen for at undersøge sagen.

Ifølge reglerne i Københavns Kommune står han til at modtage en bøde på 170 kroner per plakat, der er hængt for tidligt op.

Valgplakater, der er opsat ulovligt, koster 230 kroner per plakat. Det kan være plakater, der er ophængt for lavt eller til fare for trafikken.

Vejdirektoratets afgift afhænger derimod af omkostningerne for at tage plakaten ned.

Hvis reglerne bliver brudt, skal myndigheden for den vej, plakaten hænger på, kontakte den ansvarlige, der så har 24 timer til at tage plakaten ned.

Fredag hang der plakater med partiet Klaus Riskær Pedersen i den østjyske landsby Askildrup Ifølge Ekstra Bladet.

Allerede i sidste uge blev der hængt plakater op i København med Samira Nawa (R), der stiller op til Folketinget.

De fleste af hendes plakater er dog vendt, så det kun er bagsiden, man kan se. På den blanke side er der med tynd sprittusch skrevet forskellige budskaber relateret til valget til EU-Parlamentet, hvor det var tilladt at hænge plakater op.

Folketingsvalget blev udskrevet onsdag og skal afholdes 5. juni. Dermed bliver det en lang valgkamp i år.

Valget til EU-Parlamentet afholdes søndag 26. maj.

/ritzau/