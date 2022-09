Har man rejst med tog hen over sommeren, kan man nok godt skrive under på, at der har været mange rejsende med. I juli var der 24 procent flere passagerer end juli i 2019. Derudover er rekorden for flest solgte billetter på rejser over Storebælt blevet slået over sommeren.

Tony Bispeskov, informationschef i DSB, hvorfor har der været så mange rejsende med tog over sommeren?