Protester rykker afgørende møde i Epidemiudvalget

Venstre oplyser, at mødet i Epidemiudvalget, der var sat til klokken 13, er udsat til klokken 14:30.

Det sker, efter at blandt andet Venstre har protesteret over en meget kort frist ved indkaldelsen af mødet.

Det bekræftes af udvalget formand, SF's Kirsten Normann Andersen, der i en sms skriver, at medlemmer af udvalget skal have tid til at sætte sig ind i tingene.

Udsættelsen af mødet kommer, efter at regeringen klokken 10:30 inviterede til pressemøde om coronasituationen klokken 14. Uden at have indkaldt Epidemiudvalget til møde.

Udvalget skal godkende eventuelle nye restriktioner for at begrænse smitten med covid, da nye restriktioner skal godkendes af Folketinget.

Udvalget blev først klokken 12 indkaldt til møde klokken 13. Og derfor mente Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, at der var alt for kort tid til at læse materiale og sætte sig ind i de foreslåede restriktioner, inden partiet skal tage stilling.

Før udsættelsen var bekræftet, sagde han:

- Vi har først fået dagsordenen her for kort tid siden og har fået tilsendt en masse materiale inden for den sidste time. Derfor beder vi nu om at få en times udsættelse af mødet.

- Vi bliver nødt til at gøre dette her på en seriøs måde. Der er mennesker derude, der kommer til at blive ramt alvorligt af nye restriktioner. Så vi skylder, at vi tager det alvorligt og gør det på en ordentlig måde.

Statsministeriet oplyser omkring 13:15, at pressemøde klokken 14 for nuværende står til troende. Men her vil der altså ikke kunne meldes restriktioner ud, da de først skal godkendes af Epidemiudvalget.

Ud over Venstre var også Nye Borgerliges medlem af udvalget, Lars Boje Mathiesen, stærkt kritisk over for det korte varsel.

- Epidemiudvalgsmøde skal starte nu her klokken 13. Vi har endnu ikke fået relevante dokumenter og kan ikke få svar. Statsministeren vil holde pressemøde klokken 14. Vanvittig måde at behandle noget så vigtigt på, skrev han på Twitter klokken 13:05.

Martin Geertsen siger:

- Vi vil have et minimum af mulighed for at sætte os ordentligt ind i, hvad det er, regeringen og sundhedsmyndighederne her foreslår os.

- Det synes vi er rimeligt over for de virksomheder, mennesker og institutioner, der risikerer at blive ramt meget, meget hårdt af de her restriktioner.

/ritzau/