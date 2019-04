Protestindsamling mod Paludan har rundet en million kroner

På meget kort tid har tusinder doneret penge til Dansk Flygtningehjælp i protest mod islamkritikeren.

På mindre end fem dage har en protestindsamling mod islamkritikeren Rasmus Paludan indsamlet mere end én million kroner.

Det viser en optælling på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside natten til lørdag.

Indsamlingen blev startet af Nicolai Würtz, der til daglig er tv-producent, da han følte sig provokeret af Paludans kritik af muslimer og afbrænding af koraner.

Han startede indsamlingen hos Dansk Flygtningehjælp, og den fik hurtigt stor opmærksomhed. Allerede efter tre dage havde indsamlingen rundet 500.000 kroner.

Omkring klokken 02 natten til søndag var der indsamlet 1.001.030 kroner.

Rasmus Paludan er stifter af partiet Stram Kurs, og han har tidligere modtaget en dom for racisme.

Han har på det seneste fået stor opmærksomhed ved urolige demonstrationer på blandt andet Nørrebro i København.

Ved sine demonstrationer ynder han at sætte ild til koraner og tale kritisk om muslimer og islams rolle i Danmark. Demonstrationerne har ført til voldelige sammenstød mellem moddemonstranter og politiet.

Nicolai Würtz havde dog ikke lyst til at vise sin uenighed med islamkritikeren ved at gå på gaden, og han så indsamlingen som en mere konstruktiv måde at vise sine holdninger.

- Jeg tror, at jeg - som rigtig mange andre almindelige danskere - synes, at Rasmus Paludan har ret til at sige, hvad han vil, men at det ikke kan være helt gratis, har Nicolai Würtz tidligere udtalt til Ritzau.

- Jeg synes, at indsamlingen er en sød måde at drille ham, så der kommer penge ind, hver gang han er på gaden og brænder en koran af.

Og noget tyder på, at mange danskere deler hans synspunkt. Det fremgår af Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, at mere end 8200 danskere har doneret penge til indsamlingen.

I forbindelse med at indsamlingen rundede 300.000 kroner efter bare 48 timer, udtalte kommunikationsdirektør hos Dansk Flygtningehjælp, Annette Spanggaard, at der sjældent er set indsamlinger med så mange penge på så kort tid, når man ser bort fra organisationens årlige landsindsamling.

Hun tilføjede, at pengene blandt andet vil blive brugt til nogle af Dansk Flygtningehjælps madklubber rundt i Danmark, hvor flygtninge og frivillige danskere kan mødes og spise sammen.

Indsamlingen fortsætter frem til 1. maj.

/ritzau/