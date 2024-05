Protestlejr og KU har aftalt reelle forhandlinger om krav

Dialogen mellem de demonstrerende studerende og ledelsen på Københavns Universitet åbnede mandag, og senere på ugen bliver den mere konkret.

Repræsentanter for den propalæstinensiske organisation, Studerende mod Besættelsen, har med rektor og prorektor på Københavns Universitet aftalt et reelt forhandlingsmøde senere på ugen om demonstranternes krav til universitetet.

Det fortæller organisationen Studerende mod Besættelsen, der står bag lejren, til Ritzau.

- Vi fik aftalt et ægte forhandlingsmøde sidst på ugen, og vi har klart en følelse af, at vores krav kan blive imødekommet, siger Ingrid Larsen, der er presseansvarlig for organisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi fik en god diskussion, og både rektor og prorektor stillede uddybende spørgsmål. De tog godt imod kravene og var positive omkring det. Der var en god stemning i rummet, lyder det.

Organisationen har i en uge demonstreret med en protestlejr ved Københavns Universitet, og mandagens møde omhandlede de seks krav, som Studerende mod Besættelsen har fremsat.

Et af de seks krav er, at universitetet skal sørge for fuld økonomisk gennemsigtighed i forhold til deres investeringer i virksomheder med tilknytning til Israel.

Derudover kræver bevægelsen, at universitetet "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab" på palæstinensere.

Det første møde mellem de demonstrerende studerende og universitetets ledelse får ikke organisationen til at stoppe den aktive teltlejr foran Københavns Universitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har vist sig, at KU er villig til at imødekomme vores krav, og vores teltlejr har lagt noget reelt pres på dem, så de er nødt til at lytte til os, siger Ingrid Larsen.

- Så vi har tænkt os at holde vores telte opslåede og forberede os til den nye samtale i slutningen af ugen.

Parterne har ikke fastlagt et specifikt tidspunkt for forhandlingsmødet, men det bliver afholdt senere på ugen.

/ritzau/