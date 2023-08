Psykiatrisk center fik kritik for manglende sikkerhed. Året efter blev ansat dræbt af sin patient

Ledelsen på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby, hvor den 66-årige psykiater Mariann Stenberg i juli blev knivdræbt af sin patient, har ikke gjort nok for at undgå vold og trusler mod de ansatte.

Det konkluderer Arbejdstilsynet i en rapport på baggrund af et besøg hos ambulatoriet efter knivmordet, skriver DR.

I rapporten giver Arbejdstilsynet et strakspåbud om øjeblikkelig at rette op på sikkerheden med begrundelse i, at ledelsen ikke kan garantere, "at en lignende hændelse, hvor en højrisikopatient medbringer våben på matriklen, ikke kan gentage sig".

Efter drabet har ambulatoriet placeret en vagt i foyeren, men ifølge rapporten er dette ikke nok, da en vagtordning ikke "kan forebygge eller stoppe en lignende ulykke". Desuden foregår der ingen visitation af patienter før besøg i foyeren eller ambulatoriet, tilføjer Arbejdstilsynet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mordet på Mariann Stenberg, som Kristeligt Dagblad har skrevet en nekrolog om, var ikke første gang, at sikkerheden på Retspsykiatrisk Ambulatorium led en brist. I 2022 fik ambulatoriet også et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi ansatte, der tog på hjemmebesøg hos patienterne, ikke var beskyttede i tilstrækkelig grad. Det viser en aktindsigt, som DR har fået fra tilsynet.

Fagforeningerne FOA, Dansk Sygeplejeråd og Overlægeforeningen udtrykker alle bekymring for, at drabet på Mariann Stenberg kunne ske, når ambulatoriet allerede tidligere havde fået påbud. Og til DR siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at der skal investeres mere i psykiatrien for at forhindre lignende episoder.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) siger til DR, at regionen nu vil igangsætte et større arbejde for at styrke sikkerheden og trygheden på de psykiatriske centre.

"Det er selvfølgelig ikke lige i morgen, men vi skynder os, fordi det er klart, at sikkerheden er rigtig alvorlig for os alle sammen," siger Lars Gaardhøj.