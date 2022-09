Psykiatriaftale mangler visioner: Hvor mange gange skal man tage "det første skridt"?

Trods uenigheder har politikerne formået at indgå en aftale, der skal løfte psykiatrien i løbet af de næste 10 år. Aftalen er et godt udgangspunkt, men den er for kortsigtet, siger psykiatriforeninger