Velkommen tilbage til Morgensamling, som har holdt en kort Kristi himmelfartsferie. Ugens sidste nyhedsbrev har mange nyheder fra vores eget land og har meget med familie og de yngste og ældste at gøre. Og så slutter vi af med en dansk rekord.

Psykiatrifond: Psykiatrien for børn og unge er brudt sammen

Vi lægger ud i psykiatrien, som har fået meget opmærksomhed også politisk de senere år. Men psykiatrien for børn og unge er brudt sammen. Det mener psykiatrifondens direktør, Marianne Skjold Larsen, ifølge Avisen Danmark.

En ny undersøgelse, som Norstat har lavet for Psykiatrifonden, viser, at forældre til børn i psykiatrien oplever store udfordringer. Svarene viser eksempelvis, at der i gennemsnit går 9-10 måneder, før barnet får hjælp, og i knap hvert femte tilfælde venter barnet et-to år. Næsten hver tredje barn har ikke modtaget nogen form for behandling. Og hver fjerde forælder svarer, at de har lav eller ingen tillid til børne- og ungdomspsykiatrien.

Der er et "akut" behov for at genoprette børne- og ungdomspsykiatrien, siger Marianne Skjold Larsen til mediet.

I denne uge kunne man læse om en teenager, som i et tilfælde var bæltefikseret i mere end 19 timer, og som nu kompenseres af den danske stat. Læs historien her.

Seniorer føler sig vraget på arbejdsmarkedet

Vi bevæger os til den anden ende af livet, hvor det ikke altid er let at være på arbejdsmarkedet, selvom vi skal blive længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Et stigende antal seniorer siger i et nyt forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at de oplever, der ikke er plads til dem på arbejdsmarkedet. Det skriver Ritzau.

45 procent af de ledige på 50 år og derover oplevede sidste år diskrimination på arbejdsmarkedet, fortæller de. I 2018 var tallet til sammenligning 27 procent. Arbejdsgivere påpeger i undersøgelsen, at de frasorterer mere på grund af alder end på grund af køn, religiøs baggrund og en række andre forhold.

Antal tilfælde af skoldkopper stiger

Statens Serum Institut (SSI) forventer en fortsat høj forekomst af skoldkopper i den kommende tid. (Arkivfoto). Foto: Rune Johansen/Ritzau Scanpix

Vi springer tilbage til barndommen igen, for her spreder en gammelkendt og synlig sygdom sig for tiden. Det er skoldkopper. I 2023 har der foreløbig været cirka 300 hospitalskontakter med skoldkopper, og det er flere hospitalskontakter end i første kvartal i de seneste ti år. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i et nyhedsbrev ifølge Ritzau. Af de cirka 300 tilfælde er omkring 200 af dem børn mellem 0 og 5 år. SSI forventer derfor en fortsat høj forekomst af skoldkopper i den kommende tid.

Familien Danmark er vokset, har fået mere plads og er blevet mere alene

Hvordan går det med den danske familie trods børnesygdomme og udfordringer med psyken og arbejdet for bedsteforældre? Kristeligt Dagblad har de seneste måneder taget temperaturen på familien anno 2023, og som afrunding på det store tema ser avisen i dag på nogle statistiske hovedtendenser. Kort sagt bor flere alene end tidligere. De har fået mere plads, og næsten ti procent af danskerne har en skilsmisse bag sig. Men familien er også vokset, og hvorfor kan man læse i artiklen.

Zelenskyj dropper Zoom og tager til G7-topmøde

Vi skal også en tur til udlandet. I dag begynder G7-topmødet i Japan, hvor lederne af Canada, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan skal tale om tidens vigtigste spørgsmål. Ukraines præsident skulle egentlig have deltaget via video, men ifølge Ritzau tager han turen til Japan. Krigen i Ukraine og Ruslands raslen med atomsablen har fået netop undgåelse af atomkrig til at være en af de centrale temaer på mødet. G7-lederne ventes at diskutere yderligere modsvar til Ruslands invasion af Ukraine. Blandt andet Ruslands eksport af diamanter er på dagsordenen.

Vandmængden svinder ind i mange af verdens store søer

Den blå planet kaldes Jorden på grund af mængden af vand omkring os. Men vandmængden svinder ind. Ferskvandet i søer og dæmninger er i mange tilfælde truet, siger forskere ifølge Ritzau. Mængden af vand er over en årrække mindsket i over halvdelen af verdens største søer og vandreservoirer. Det er konklusionen i en ny undersøgelse, der er udført af et internationalt hold af forskere, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Science ifølge Ritzau. Årsagen til udviklingen er ifølge forskerne blandt andet global opvarmning.

Søer og dæmninger i den nordøstlige region Catalonien er eksempelvis kun 26 procent fulde. Også italienske Gardasøen er halvt fuld sammenlignet med sidste år.

Hammershøi-maleri slår dansk rekord

Vilhelm Hammershøis maleri "Interiør. Musikværelset, Strandgade 30" er blevet solgt for 62,8 millioner kroner i New York. (På billedet ses et andet Hammershøi maleri - nemlig "Interiør fra Strandgade 30". Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Så er vi ved vejs ende for Morgensamling i dag og i denne uge. Og vi slutter af med noget af et hammerslag for et Hammershøi-maleri. Der er tale om Vilhelm Hammershøis maleri "Interiør. Musikværelset, Strandgade 30". Værket blev natten til onsdag solgt for over ni millioner dollar. Det skete ved en auktion hos auktionshuset Sotheby's i New York. Køberen var et amerikansk museum, oplyser Sotheby's. Beløbet svarer til omkring 62,8 millioner kroner, og dermed slår maleriet rekord som det dyreste danske maleri nogensinde, skriver DR.