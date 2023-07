Psykiatriforeninger vil gøre op stigmatisering af psykisk sygdom

Det er behov for at gøre op med stigmatiseringen af psykisk sygdom.

Det fortæller formand for Psykiatrifonden Torsten Bjørn Jacobsen og formand for Sind Mia Kristina Hansen, efter ny dansk forskning har vist, at 82 procent af os på et tidspunkt i livet bliver ramt af psykisk sygdom.

- Vi kender alle mange tæt på os eller har selv været ramt af psykisk sygdom. Undersøgelsen skal medvirke til, at vi afstigmatiserer psykisk sygdom og forstår, at det her kan ramme os alle, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Han opfordrer til, at der fremover tænkes mere over, hvordan indsatsen for de mennesker, der bliver ramt af psykisk sygdom indrettes.

- Fokus skal være meget mere folkesygdomsrettet, hvor vi tænker i forebyggelse, og at behandlingen er mere tilgængelig, når man bliver ramt. Man skal have hjælp, inden det står slemt til, at der skal meget mere hjælp til, siger han.

Mia Kristina Hansen fortæller, at de hos Sind ofte hører fra personer med psykisk sygdom, at de er flove, og føler at sygdommen er deres egen skyld.

- De føler, at de gør noget forkert. Det er vigtigt, at den stigma nedbrydes, så det bliver normaliseret, at man reagerer, får følelser og kan få det dårligt psykisk. Det hører til det at være menneske, siger hun.

Adgangen til behandling, når man bliver ramt af sygdom er en væsentlig faktor i, om folk med psykisk sygdom føler sig stigmatiserede, fortæller Torsten Bjørn Jacobsen.

- Det er vigtigt, at vi får gjort op med det skjulte, men det kommer nok til at bestå lidt endnu. Adgangen til behandling er central. Er der ikke behandling, kan folk opfatte sygdommen som deres egen fejl, siger han.

Undersøgelsen er registerbaseret med halvanden million danskere, som befolkningen så ud fra 1995 til 2018.

Studiet er udgivet i det anerkendte amerikanske videnskabelige tidsskrift Jama Psychiatry sammen med danske og amerikanske kolleger til overlæge og professor Lars Vedel Kessing.

/ritzau/