Psykiatriorganisation foreslår national krisetelefon efter Field's-skyderi

Psykiatrifonden foreslår en national krisetelefon til de mennesker, der befinder sig i en dyb krise.

Det skriver DR.

Forslaget kommer efter, at det i forbindelse med retssagen om skyderiet i Field's kom frem, at den tiltalte i sagen umiddelbart inden skyderiet forgæves ventede 16 minutter på at komme igennem til organisationens rådgivningslinje.

Konkret efterlyser Psykiatrifonden et tilbud, der skal fungere på samme måde, som hvis man ringede til 112 eller 1813.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fortæller organisationens formand Torsten Bjørn Jacobsen til DR.

- Vi er egentligt ikke en kriselinje. Vi er en rådgivende linje, men vi står meget ofte i den situation, at vi har kriser, som kræver, at man kan henvende sig ret hurtigt, siger han til mediet.

Han fortæller, at mange af dem, der kommer igennem til organisationens rådgivningslinje ikke har følt, at de er blevet mødt eller har fået det tilbud, de har behov for, når de har søgt hjælp andre steder.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) melder sig klar til at se på forslaget.

- Som led i arbejdet med at styrke psykiatrien vil der også være fokus på den akutte indsats.

- I den forbindelse kommer vi til at se nærmere på, om der eventuelt skal etableres en telefonlinje, hvor professionelle kan henvise til akut psykiatrisk udrykning og akutte ambulante tilbud, siger hun i et skriftligt svar til Politiken.

DR har foruden Psykiatrifonden også været i kontakt med Bedre Psykiatri, Landsforeningen SIND og Livslinjen, der alle bakker op om forslaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var den 3. juli 2022, at den nu 23-årige tiltalte åbnede ild mod flere personer i butikscentret Field's på Amager.

Tre personer - to unge og en mand - blev dræbt under skyderiet.

Seks andre blev ramt af skud og såret, og endnu flere var ifølge anklagemyndigheden i livsfare.

Den 12. juni begyndte retssagen mod manden ved Københavns Byret. Retssagen forventes afsluttet i starten af juli.

Den nu 23-årige mand har ifølge forsvarer og anklager erkendt de faktiske omstændigheder, som han husker dem.

Han nægter sig dog skyldig med henvisning til straffelovens paragraf 16. Den handler om sindssyge i gerningsøjeblikket.

/ritzau/