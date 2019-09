Psykisk partnervold skal ud af hjemmet og frem i lyset

Gentagen kontrol og overvågning i parforhold foregår ofte skjult, men ny kampagne vil sætte fokus på tegnene.

Manipulation, kontrol med partnerens tøjvalg eller overvågning.

Psykisk vold i parforhold kan komme til udtryk på flere måder, men oftest foregår det bag hjemmets fire vægge.

Derfor skal psykisk vold i lyset, mener Det Kriminalpræventive Råd, som onsdag sætter gang i kampagnen "Ræk ud".

- Der er tale om meget alvorlig og skadelig vold, hvor man måske ikke slår et andet menneske, så man kan se blå mærker, men hvor man nedbryder vedkommendes selvværd, personlighed og tryghed over længere tid.

- Det gør det svært at tale om, og det kan være svært for andre at spotte, så derfor sætter vi den her kampagne i gang, forklarer Christina Hviid, som er forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

2,5 procent af den danske befolkning mellem 16 og 64 år har været udsat for psykisk partnervold inden for det sidste år, viser tal fra DKR.

Det er oftest unge kvinder, som den psykiske vold rammer.

Der er risiko for, at ofre for psykisk vold udvikler alkoholmisbrug, angst, depression og PTSD, ligesom det kan være svært at få tillid til en ny partner og leve et normalt liv efter.

Ifølge Christina Hviid isolerer de udsatte sig ofte og glemmer deres rettigheder og følelser.

Også skam spiller en stor rolle, lyder det fra Helene Oldrup, som er chefkonsulent hos organisationen Lev Uden Vold.

- Det kan føles ydmygende at fortælle om både psykisk og fysisk vold til andre, så vi må som samfund og pårørende være klar til at lytte og tale om det.

- Ofrene tror ofte, det er deres egen skyld og tager ansvaret på sig, når man kaldes forskellige grimme ting. Samtidig ved man måske godt, at man bliver behandlet uretfærdigt, men det kan være svært at sige højt, forklarer hun.

Er man selv i tvivl, om man er udsat for psykisk vold, skal man ifølge Helene Oldrup og Christina Hviid enten tale med venner og familie eller søge hjælp hos den nationale hotline, som giver hjælp og rådgivning til voldsudsatte og -udøvere.

Psykisk vold blev strafbart per 1. april 2019. Siden lovændringen har politiet i hele landet rejst 14 sigtelser for psykisk vold.

/ritzau/