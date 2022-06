Psykisk sårbare får millionbeløb til flere naturaktiviteter

En gåtur med havets brusen i ørerne og følelsen af varmt sand mellem tæerne. En enkel oplevelse, der kan give ro og lindring hos psykisk sårbare, og som nu kan udbredes til hele Danmark.

Sådan indledes en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen, som har fået bevilget millioner af kroner til at udbrede en nordjysk ordning til resten af landet.

To millioner kroner kommer fra Folketinget. 1,4 millioner kroner kommer fra den private fond Det Obelske Familiefond.

Og pengene skal gå til, at Naturstyrelsen i samarbejde med Sind, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, kan klæde professionelle og frivillige i hele landet på til at arrangere naturaktiviteter for psykisk sårbare.

Miljøminister Lea Wermelin (S) understreger, at naturoplevelser naturligvis ikke erstatter behandling. Men "frisk luft og gåture under trækroner kan være et vigtigt supplement", siger hun.

- Naturen skal være for alle, også for de grupper, der kan have svært ved at komme derud på egen hånd.

- Derfor håber jeg, at rigtig mange vil melde sig til at hjælpe endnu flere psykisk sårbare ud i naturen i alle landets kommuner, siger hun i pressemeddelelsen fra Naturstyrelsen.

Pengene kommer til at virke gennem en række gratis kurser. Her bliver deltagerne bevæbnet med viden om naturens virkning på psyken og inspiration til naturture.

Desuden får deltagerne også en grejpakke med blandt andet båludstyr.

Sind-formand Mia Kristina Hansen siger, at hun håber, at "projektet spreder sig som ringe i vandet".

- Vi ved, at naturen har en helende kraft i forhold til psykisk sundhed.

- Derfor er vi meget glade for, at Miljøministeriet har valgt at gå ind i det her partnerskab, som sikrer, at endnu flere mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, får mulighed for at bruge naturen, siger hun i pressemeddelelsen.

Sind afholder det første kursus i september. Kurserne fortsætter året ud og i 2023.

/ritzau/