Ny undersøgelse viser, at flere med handicap kommer i beskæftigelse. Alligevel bliver jobsøgende synshandicappede, kørestolsbrugere og psykisk syge stadig mødt af uvidenhed, lyder det fra Danske Handicaporganisationer

Psykisk syge har sværest ved at komme i job

Markant flere mennesker med handicap er kommet i job. Fra 2020 til 2021 er andelen af beskæftigede blandt personer med handicap steget fra 55,3 procent til knap 61 procent mod 86 procent blandt personer uden handicap. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, mener dog, at endnu flere kan komme i arbejde.

Andelen af personer med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet, er den laveste siden 2008. Det viser en ny rapport fra Vive. Hvad siger du til tallene?