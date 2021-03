Psykisk vold har været strafbart siden 2019

* 1. april trådte en lov i kraft, der gør det muligt at straffe personer for at have begået psykisk vold.

* Loven betyder, at psykisk vold kan straffes med bøde eller op til tre års fængsel.

* Psykisk vold er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer den voldsudsatte.

* Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Kilder: Justitsministeriet, Lev Uden Vold.

/ritzau/