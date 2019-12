Psykolog misbrugte klient: Ministre vil stoppe andre brodne kar

Ministre vil forhindre, at psykologer har klienter, selv om de har fået frataget deres autorisation.

En mandlig psykolog fra Aarhus-forstaden Risskov blev i oktober dømt ved landsretten for at have udnyttet sin position til at have sex med en klient.

Psykologen praktiserede, mens efterforskningen stod på. Det gjorde han også efter at have fået frataget sin autorisation, og indtil dommen faldt i landsretten.

Ifølge psykologloven er der nemlig ikke krav om autorisation for at kunne arbejde som psykolog.

Men psykologer, som den dømte psykolog fra Aarhus, skal kunne stoppes.

Derfor vil regeringen undersøge, om man kan indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så de er underlagt de samme krav som eksempelvis læger.

- Vi har jo set tragiske eksempler, hvor psykologer har udnyttet sårbare patienter seksuelt og samtidig praktiseret som psykolog. Det har meget forståeligt rejst en diskussion om systemet, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Det er især svært at forstå, at psykologer kan fortsætte med at praktisere, selv om de får frataget deres autorisation, når vi har at gøre med sårbare personer, som går til en psykolog, siger hun.

Reglerne for psykologer er i dag sådan, at Psykolognævnet kun kan fratage en psykolog vedkommendes autorisation og ydernummer samt offentliggøre hans eller hendes navn på deres hjemmeside.

Nævnet kan til gengæld ikke forhindre psykologen i at fortsætte som psykolog uden autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerhed bliver kun orienteret, hvis den psykolog, der får frataget sin autorisation, arbejder i sundhedsvæsnet.

Astrid Krags ministerium og Sundheds- og Ældreministeriet vil sammen igangsætte et arbejde for at undersøge, hvordan en ny model kan se ud.

Udfordringen er, at psykologer modsat andre sundhedspersoner arbejder inden for mange områder.

Nogle i sundhedsvæsnet, andre som privatpraktiserende psykologer, erhvervspsykologer eller som psykologer i HR-afdelinger.

Siden 1994 - altså i 25 år - har kun én enkelt psykolog fået frataget sin autorisation. Det var den føromtalte psykolog, som blev dømt i landsretten.

I Norge og Sverige har langt flere psykologer ifølge DR fået frataget deres autorisation.

Det undrer Astrid Krag, som frygter, at der kan være flere brodne kar.

- Der er brug for at kigge på, hvordan reglerne i dag bliver brugt i Psykolognævnet, men også om der er brug for skrappere regler, siger ministeren.

Både Astrid Krag og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal torsdag i samråd for at svare på, om borgere, der går til behandling hos en psykolog, kan være sikre på, at psykologen ikke er under mistanke for noget kriminelt.

/ritzau/