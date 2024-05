Psykologer må sige nej til behandling af psykiatriske patienter

Psykologer i psykiatrien må på grund af manglende ressourcer ofte afvise psykiatriske patienters ønske om at få psykologbehandling.

Det viser en undersøgelse lavet af Dansk Psykolog Forening.

I undersøgelsen svarer 53 procent af de adspurgte psykiatripsykologer, at de "ofte" eller "altid" må afvise patienternes ønske om psykologsamtaler, selv om det ville være relevant for behandlingen.

Dea Seidenfaden, der er forperson for Dansk Psykolog Forening, er bekymret over resultatet, som hun kalder "meget alarmerende".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Psykologbehandling er en afgørende del af den behandling, patienter og pårørende bør møde i psykiatrien, for den er med til at sikre de bedste muligheder for, at patienterne kan blive raske og leve meningsfulde liv med så få symptomer som muligt.

- Resultaterne af undersøgelsen viser et tydeligt behov for politisk handling, der kan sikre helhedsorienteret og tværfaglig behandling, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at 66 procent af psykologerne inden for den seneste måned har oplevet, at manglende ressourcer ikke har kunnet tilbyde psykologibehandlinger, tværfaglig behandling og psykoedukation.

Sidstnævnte dækker blandt andet undervisning, som gør, at man kan leve bedst muligt med en psykiatrisk lidelse.

/ritzau/