Psykologer ser alarmerende stigning i coronarelateret angst

Tre måneders ventetid på behandling for angst og depression kan ifølge psykologformand forværre lidelser.

Coronakrisen med social afstand og isolation begynder at gøre ondt på danskernes psykiske helbred.

Landets psykologer har travlt som aldrig før med at behandle folk med angst og depression.

Fra fjerde kvartal 2019 og til fjerde kvartal sidste år, er der eksempelvis sket en stigning på 36 procent, når det gælder behandling af angst.

- Det er en markant stigning, som jeg nok til en vis grad havde ventet. Men omfanget kommer alligevel bag på mig, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Opgørelsen omfatter borgere fra 22 til 38 år, som kan få 60 procent tilskud fra det offentlige til psykologbehandling.

Psykologformanden er ikke i tvivl om, at coronasituationen er den primære forklaring på, at flere søger hjælp.

- Det kan være angst for at blive smittet og - hvis man selv er smittet - for at smitte andre.

- Men mange føler også, de lever i et vakuum - en slags tidslomme, som i sig selv kan være angstprovokerende.

- De kan ikke længere genkalde sig billedet af, hvordan det er at leve i en normal hverdag, sådan som man kunne i starten af krisen.

- Og samtidig har de svært ved at danne sig et billede af, hvordan det bliver, når krisen engang er slut, siger Eva Secher Mathiasen.

Den stigende efterspørgsel efter psykologhjælp har ført til længere ventetider på at komme i behandling.

Den gennemsnitlige ventetid for behandling af angst og depression er i januar opgjort til 12,3 uger.

Ventetiden er noget af det længste, som psykologernes forening har registreret.

- Det er alarmerende, at der er så mange borgere, som står og har brug for behandling, men som skal vente tre måneder.

- De står i en risiko for at få det værre, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun mener, at Danske Regioner sidder med nøglen til at løse problemet.

- Løsningen er at oprette flere ydernumre og give de psykologer, der er i ordningen, lov til at lave noget mere.

- Og så skal man smelte de puljer sammen, der er i psykologordningen. Det vil være med til at øge den samlede kapacitet og nedbringe ventetiden og få de penge brugt, som Folketinget har afsat til psykologbehandling.

