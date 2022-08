Psykologer: Skoler kan ikke tage hånd om mistrivsel blandt børn

Folketingets partier tager onsdag hul på de første drøftelser for en langsigtet plan for psykiatrien.

Børn og unge ender for ofte i psykisk mistrivsel, fordi skoler og dagtilbud ikke formår at tage hånd om problemerne.

Det er budskabet i et åbent brev til Folketinget, som mere end 1000 psykologer står bag. Det skriver Politiken.

Knap halvdelen af psykologerne er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, kommuner og eksperter.

Brevet kommer, blot få dage inden Folketingets partier sætter sig ved forhandlingsbordet for at drøfte en langsigtet plan for psykiatrien.

Ifølge psykologerne skal brevet ses som et akut opråb til politikerne.

- Børn og unge stresses i de nuværende rammer i den periode af deres liv, hvor deres hjerner er allermest påvirkelige, siger psykologen Tine Mølgaard, som er en af initiativtagerne bag brevet.

- Vi har som samfund et ansvar for at levere rammer, så de udvikler deres mentale sider i positiv retning, ikke mod mistrivsel og psykiske problemer.

Psykologerne foreslår blandt andet, at man skal gøre mere brug af en tolærerordning samt at øge antallet og uddannelsen af pædagoger til at tage hånd om de unge.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, genkender i høj grad de problemer, som italesættes af psykologerne.

Han er overbevist om, at skolerne kan mere, end tilfældet er i dag, hvis blot de rigtige rammer bliver skabt.

Han ser gerne, at lærernes kompetencer til at tage hånd om disse problemer bliver skærpet.

Ifølge formanden for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, Thomas Gyldal Petersen (S), er det en "kæmpe udfordring" i alle kommuner at skaffe tilstrækkeligt med pædagoger, lærere og psykologer.

Og det vil ikke kun kræve flere penge at ændre den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Man skal nytænke måden, som skolerne griber problemerne an på, siger han til avisen.

/ritzau/